जंगल में हो रही थी अफीम की खेती, ड्रोन से पकड़ी गई, पुलिस ने किया नष्ट

पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग का अभियान जारी है. अभियान में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

Opium Cultivation In Palamu
पलामू में अफीम की खेती नष्ट करती पुलिस और वन विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 8:58 PM IST

पलामूः अफीम की खेती के खिलाफ पलामू पुलिस आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है. पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के अपटी जंगल में ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती पकड़ी गई है. जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने उसे नष्ट किया है. बुधवार को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग के द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था.

वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

अभियान के क्रम में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. ड्रोन के माध्यम से करीब 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती चिन्हित की गई थी. इलाका चिन्हित होने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया. अफीम की खेती के लिए माफिया वन भूमि का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने खेती में शामिल लोगों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है.

पलामू में ड्रोन से चिन्हित की गई अफीम की खेती. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मनातू थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस संबंध में मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती को चिन्हित की गई थी और उसे नष्ट किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, 2024 और 2025 की शुरुआती महीने में पूर्व में भी पलामू के मनातू के इलाके में सबसे अधिक अफीम की खेती नष्ट की गई थी. 2025 के अंतिम महीने में अब तक लगभग 10 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती नष्ट की गई है.

संपादक की पसंद

