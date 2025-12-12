ETV Bharat / state

जंगल में हो रही थी अफीम की खेती, ड्रोन से पकड़ी गई, पुलिस ने किया नष्ट

पलामू में अफीम की खेती नष्ट करती पुलिस और वन विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः अफीम की खेती के खिलाफ पलामू पुलिस आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है. पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के अपटी जंगल में ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती पकड़ी गई है. जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने उसे नष्ट किया है. बुधवार को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग के द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था.

वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

अभियान के क्रम में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. ड्रोन के माध्यम से करीब 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती चिन्हित की गई थी. इलाका चिन्हित होने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया. अफीम की खेती के लिए माफिया वन भूमि का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने खेती में शामिल लोगों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है.

पलामू में ड्रोन से चिन्हित की गई अफीम की खेती. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मनातू थाना प्रभारी ने की पुष्टि