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दयारा बुग्याल से महिला ट्रेकर लापता, चार दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, ड्रोन और स्निफर डॉग्स से सर्च ऑपरेशन शुरू

दयारा बुग्याल से चार दिन से लापता महिला ट्रेकर का पता लगाने के लिए ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल ( PHOTO- Uttarkashi Disaster Management Department )

वहीं, पुलिस युवती के साथ ट्रेकिंग पर गए दोनों युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस बीच पर्यटन विभाग ने ट्रेकिंग एजेंसी ब्रोमाउंटेन और उसके गाइड की गंभीर लापरवाही और कथित अनियमितताओं को देखते हुए उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. साथ ही एजेंसी और संबंधित गाइड पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है.

दयारा बुग्याल से चार दिन से लापता महिला ट्रेकर का पता लगाने के लिए ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल (VIDEO-ETV Bharat)

30 वर्षीय बबीता पांडे शुक्रवार 29 मई की देर रात दयारा बुग्याल ट्रेकिंग के दौरान गोई क्षेत्र से अचानक लापता हो गई थी. 30 मई को सूचना मिलने के बाद से लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है. युवती का कोई पता न लगने से प्रशासन और बचाव दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. घटना के बाद युवती की मां और भाई भी स्थल पर पहुंच चुके हैं.

उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल ट्रेक पर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई नैनीताल के रामनगर निवासी बबीता पांडे का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. प्रशासन ने खोज अभियान को और तेज करते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों को ड्रोन और प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स के साथ पूरे क्षेत्र में तैनात किया है. दूसरी तरफ, पर्यटन विभाग की ओर से ट्रेकिंग एजेंसी ब्रोमाउंटेन और उसके गाइड का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. साथ ही उनकी ओर से ट्रेकिंग पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है.

युवती की तलाश के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है. खोज अभियान के साथ-साथ मामले के हर पहलू की गहन जांच भी की जा रही है.

-प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी-

गंगोत्री और हर्षिल भी गई थी युवती: पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि, बबीता पांडे 25 मई को अपने दोस्तों के साथ देहरादून पहुंची थीं. एक दिन देहरादून में रुकने के बाद वह अपने दो साथियों के साथ गंगोत्री और हर्षिल घूमने गईं. 28 मई को वे वापस उत्तरकाशी लौटीं और अगले दिन ट्रेकिंग के लिए दयारा बुग्याल रवाना हुईं. एसपी ने बताया कि 29 मई की रात युवती के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद से संयुक्त टीम लगातार खोज एवं बचाव अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता युवती को सुरक्षित ढूंढना है. इसके साथ ही मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.

एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी (PHOTO- Uttarkashi Disaster Management Department)

चिंता में परिवार: बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है. लापता बबीता के पिता ने भावुक होकर कहा कि, उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल घर वापस लौट आए. बबीता पढ़ाई में बेहद मेधावी है और वर्तमान में एमबीए की पढ़ाई कर रही है. पढ़ाई के साथ-साथ वह पार्ट-टाइम नौकरी भी करती है और अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी.

पिता ने बताया कि, करीब पांच वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के बाद वह पैरों से पूर्ण रूप से दिव्यांग हो गए और तब से चल-फिर नहीं पाते. उन्होंने प्रशासन और बचाव दलों से बेटी को जल्द खोज निकालने की अपील की. बबीता की दादी ने भी प्रशासन से अपील की है कि किसी भी तरह उनकी पोती को सुरक्षित बरामद किया जाए.

बबीता का मांग और भाई उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों के साथ लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं. बबीता दो भाइयों की इकलौती बहन और परिवार की सबसे बड़ी संतान है. उसके दोनों भाई रामनगर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं.

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