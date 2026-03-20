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लखनऊ में ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम; ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी, विशेष ट्रैफिक प्लान लागू

पीएसी की 14 कंपनियां और महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की टीमें तैनात की गई हैं.

लखनऊ
लखनऊ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 4:37 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में 21 मार्च (शनिवार) को मनाए जाने वाले ईद-उल-फितर के पावन पर्व को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और आसिफी मस्जिद जैसे प्रमुख स्थलों पर नमाज के दौरान उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं. पीएसी की 14 कंपनियां और महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की टीमें तैनात की गई हैं. जमीन पर पुलिस की गश्त के साथ-साथ आसमान से ड्रोन और 24 घंटे सक्रिय रहने वाले सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग की अपील की है.

जारी विज्ञप्ति
जारी विज्ञप्ति (Photo credit: मीडिया सेल)



​पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर विभाजित किया है. सुरक्षा की कमान 01 पुलिस आयुक्त (डीसीपी), 05 अपर पुलिस आयुक्त (ADCP) और 10 सहायक आयुक्त (ACP) संभालेंगे. इनके साथ 47 निरीक्षक, 456 उप-निरीक्षक और 600 से अधिक मुख्य आरक्षी तैनात किए गए हैं. सुरक्षा को मजबूती देने के लिए 14 कंपनी पीएसी, इंटेलिजेंस और वायरलेस यूनिट की टीमें भी मैदान में उतारी गई हैं.

लखनऊ में यातायात पुलिस बल : लखनऊ में 1 अपर पुलिस आयुक्त (ADCP), 03 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 54 होमगार्ड, 102 मुख्य आरक्षी/आरक्षी तैनात रहेंगे.

जारी विज्ञप्ति
जारी विज्ञप्ति (Photo credit: मीडिया सेल)

ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा जैसे संवेदनशील इलाकों में 24×7 सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया सेल के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. ​भीड़ वाले इलाकों और बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम हैं. ​सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. ​पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वायड और यूपी 112 की टीमें लगातार भ्रमणशील रहेंगी ताकि, किसी भी तरह की छेड़खानी या अप्रिय घटना को रोका जा सके.





प्रमुख नमाज स्थलों की ओर जाने वाले रास्तों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. इसके साथ ही ​पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और पुलिस द्वारा जारी यातायात डायवर्जन का पालन करें. ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को जनता के साथ संवेदनशील और व्यावहारिक संवाद के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.


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