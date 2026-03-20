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लखनऊ में ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम; ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी, विशेष ट्रैफिक प्लान लागू

लखनऊ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में 21 मार्च (शनिवार) को मनाए जाने वाले ईद-उल-फितर के पावन पर्व को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और आसिफी मस्जिद जैसे प्रमुख स्थलों पर नमाज के दौरान उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है. शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं. पीएसी की 14 कंपनियां और महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की टीमें तैनात की गई हैं. जमीन पर पुलिस की गश्त के साथ-साथ आसमान से ड्रोन और 24 घंटे सक्रिय रहने वाले सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग की अपील की है. जारी विज्ञप्ति (Photo credit: मीडिया सेल)