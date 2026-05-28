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ट्रेन के साथ ही उड़ेगा ड्रोन, पत्थरबाजों पर रहेगी पैनी नजर, इस रेल मंजल में रेलवे की कवायद

दरअसल, झांसी-दिल्ली रेल रूट पर आए दिन ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कई बार वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के शीशे तक टूट चुके हैं. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, हर महीने 2 से 4 ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं दर्ज होती हैं.

झांसी : रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने और ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले शरारती तत्वों पर अब आसमान से नजर रखी जा रही है. रेलवे ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए रेल सुरक्षा बल को दो आधुनिक ड्रोन उपलब्ध कराए हैं. ये ड्रोन झांसी और ग्वालियर सेक्शन में ट्रेनों के साथ उड़ाए जा रहे हैं. इससे रेलवे ट्रैक और आसपास की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी.

कई मामलों में आरोपी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार अंधेरे और सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी से न सिर्फ रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है. इसी को देखते हुए अब हाईटेक निगरानी सिस्टम लागू किया गया है. झांसी और ग्वालियर आरपीएफ पोस्ट को दिए गए ड्रोन सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे.

ट्रेन गुजरने के दौरान ड्रोन सेक्शन में उड़ाए जाएंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. ड्रोन से मिलने वाली लाइव फुटेज कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और उसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा. इससे शरारती तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी.

रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर में रील बनाने का ट्रेंड भी रेलवे के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. कई युवक-युवतियां वीडियो बनाने के लिए ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन के जरिए ऐसे लोगों की भी निगरानी की जा रही है, जो सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते हैं और रेल संचालन की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं.

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