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ड्रोन से बदलेगी धमतरी की खेती, कलेक्टर की पहल से हाईटेक कृषि की शुरुआत

धमतरी के किसानों को अब आधुनिक तकनीक का साथ मिलेगा. किसानों के लिए ड्रोन तकनीक का सफल डेमोंस्ट्रेशन किया गया है.

Drone uses in Agriculture
ड्रोन से बदलेगी धमतरी की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले में कृषि को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. ‘सहकारिता से समृद्धि’ के उद्देश्य को धरातल पर उतारते हुए हाईटेक खेती की शुरुआत की जा रही है. किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया गया है.

Drone uses in Agriculture
किसानों के लिए ड्रोन तकनीक का सफल डेमोंस्ट्रेशन किया गया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्रोन तकनीक का सफल ट्रायल

पहल के तहत गुरुवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की मौजूदगी में जिले में ड्रोन तकनीक का सफल डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किया गया. खेती में ड्रोन के उपयोग, उसकी कार्यप्रणाली और किसानों को मिलने वाले व्यावहारिक लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई. ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और उर्वरकों के छिड़काव का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर किसानों और अधिकारियों ने आधुनिक कृषि की संभावनाओं को करीब से समझा.

सटीक छिड़काव संभव

विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से कम समय में बड़े क्षेत्र में सटीक छिड़काव संभव है. इससे श्रम लागत में कमी आती है, रसायनों की बचत होती है और फसलों को समान रूप से पोषण और सुरक्षा मिलती है. पारंपरिक तरीकों की तुलना में यह तकनीक अधिक सुरक्षित, किफायती और प्रभावी साबित हो रही है.

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धमतरी के किसानों को अब आधुनिक तकनीक का साथ मिलेगा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छोटे किसानों तक पहुंचे लाभ-कलेक्टर

डेमोंस्ट्रेशन के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों एवं तकनीकी टीम से ड्रोन के व्यवहारिक उपयोग, संचालन व्यवस्था और किसानों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति की जानकारी ली. साथ ही निर्देश दिए कि इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से जिले की अधिक से अधिक सहकारी समितियों तक पहुंचाया जाए. इससे छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ उठा सकें.

बदलते समय के साथ खेती में तकनीक अपनाना आवश्यक हो गया है. ड्रोन तकनीक से खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी. हमारा प्रयास है कि धमतरी का हर किसान आधुनिक कृषि प्रणाली से जुड़े और आर्थिक रूप से मजबूत बने.- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

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कलेक्टर की पहल से हाईटेक कृषि की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में CSC के माध्यम से समितियों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जाएगा, जिससे किसानों को डिजिटल और आधुनिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकें.

कार्यक्रम में DRCS, नोडल CCB, संबंधित शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक, CSC के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेन्द्र दास, CSC जिला प्रबंधक विनय गिरि सहित ड्रोन तकनीकी टीम और वीजी-8 क्लस्टर के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

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Last Updated : April 3, 2026 at 3:29 PM IST

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