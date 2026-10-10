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मनसा देवी की पहाड़ियों में मिला 40 लाख का ड्रोन, जानें लापता होने के बाद क्यों था चर्चाओं में

कुंभ की मैपिंग के दौरान लापता होने के बाद बना चर्चा का विषय ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: कुंभ मेले की तैयारियों के लिए मैपिंग के दौरान लापता हुआ करीब 40 लाख रुपये कीमत का ड्रोन कैमरा आखिरकार 36 घंटे बाद मनसा देवी की पहाड़ियों में मिल गया. आईआईटी रुड़की से मंगाया गया यह ड्रोन उड़ान भरने के बाद अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था. काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चलने पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में दूसरे ड्रोन और जीपीएस की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया गया. ड्रोन कैमरे के अचानक लापता हो जाने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ था.