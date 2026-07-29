ETV Bharat / state

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा: प्रशासन ने तीन प्रमुख मंदिरों का कराया ड्रोन सर्वे, 2023 की हिंसा के बाद से अलर्ट

नूंह के मंदिरों का ड्रोन सर्वे: उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने नल्हड़ेश्वर मंदिर, फिरोजपुर झिरका स्थित मंदिर तथा सिंगार क्षेत्र के मंदिर का ड्रोन सर्वे किया. सर्वे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का आकलन किया गया ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

नूंह: 3 अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. यात्रा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इसी क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर यात्रा मार्ग और प्रमुख धार्मिक स्थलों का ड्रोन सर्वे कराया गया.

3 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अखिल पिलानी ने बताया कि 3 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ेश्वर मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका और सिंगार तक पहुंचेगी. यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पहले ही दो बार स्थलीय निरीक्षण कर चुका है. इसके अलावा मंदिर प्रबंधन समितियों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें यात्रा के सफल संचालन और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: एडीसी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक योजना तैयार की जा रही है. यात्रा मार्ग और प्रमुख स्थलों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी. पुलिस प्रशासन, विभिन्न विभागों और संबंधित समितियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है. सभी पक्षों ने यात्रा को सफल बनाने तथा आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का भरोसा जताया है.

भारी मात्रा में पुलिसबल रहेगा तैनात: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष भी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी. यात्रा के दौरान जहां-जहां आवश्यकता होगी, वहां पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. सुरक्षा प्रबंधों के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और ड्यूटी प्वाइंट भी निर्धारित किए जा रहे हैं. फिलहाल प्रशासन द्वारा ड्रोन सर्वे और अन्य तैयारियों का कार्य लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें- नूंह में ब्रजमंडल शोभायात्रा से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपी ने लोगों से की खास अपील