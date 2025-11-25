अवैध खनन की शिकायतों के बाद श्रीकोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में ड्रोन से सर्वे
ड्रोन सर्वे में तीन से चार दिन लगने की संभावना है. इससे क्षेत्र में वास्तविक अवैध खनन का आकलन हो पाएगा.
Published : November 25, 2025 at 6:53 PM IST
बीकानेर: खान विभाग ने कोलायत क्षेत्र के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन के आकलन के लिए मंगलवार से ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू किया. तकनीक के साथ अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक के उपयोग का कदम उठाया गया है. श्रीकोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले के अवैध खनन की जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर ड्रोन सर्वे के निर्देश दिए गए. ड्रोन सर्वे में माइनिंग व जियोलॉजी विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है. जिससे पारदर्शिता के साथ तय समय-सीमा में वास्तविक आकलन हो सके.
CM के निर्देश पर कार्रवाई: प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने खान विभाग के अधीक्षण अभियंताओं सहित फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के साथ ही ड्रोन से सर्वें कराने के निर्देश दिए हैं. दरअसल कैचमेंट एरिया में लगातार अवैध खनन की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद विभाग एक्टिव मोड में नजर आया है.
पढ़ें: डीजीपी राजीव शर्मा का भरतपुर दौरा, कहा-अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा
तीन से चार दिन में होगा आकलन: श्रीकोलायत के गंगासरोवर कैचमेंट एरिया में अधीक्षण खनि अभियंता एनके बैरवा के मार्गदर्शन में मंगलवार से ड्रोन सर्वे आरंभ हो गया. खनि अभियंता धीरज पंवार, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक मनोहर सिंह राठौड़ व करणवीर सिंह द्वारा विशेषज्ञों के साथ ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है. खनि अभियंता धीरज पंवार ने बताया कि 70-75 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा. इसमें तीन से चार दिन का समय लगने की संभावना है.
पढ़ें: सीएम के निर्देशों के बावजूद गरडदा में बेलगाम अवैध खनन, ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसपी से लगाई गुहार
पिछले दिनों कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले आदि के अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई. प्रकरण संज्ञान में आते ही राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी. ड्रोन सर्वें की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक अवैध खनन का आकलन हो पाएगा. इसके साथ ही रिपोर्ट का परीक्षण कर विभाग द्वारा संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. कैचमेंट एरिया में अवैध खनन की शिकायत के बाद विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने भी इस मामले को लेकर सक्षम स्तर तक अपनी बात रखी थी. दो दिन पहले बीकानेर के खनिज अभियंता को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय उदयपुर किया गया था.