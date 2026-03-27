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रांची में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा रूट पर ड्रोन सर्विलांस शुरू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

रांची: रामनवमी को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. रांची एसएसपी के निर्देश पर रामनवमी शोभायात्रा के सभी रूट का ड्रोन सर्विलांस शुरू कर दिया गया है. दोपहर बाद जैसे-जैसे शोभयात्रा निकाली जाएंगी, उनकी ड्रोन से निगरानी शुरू हो जाएगी. रांची के सिटी, ग्रामीण और ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं.

पुलिस अलर्ट

आसामाजिक तत्वों के द्वारा झारखंड के कई जिलों में रामनवमी के पूर्व ही माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश की जाती रही है. गढ़वा जैसे शहरों में रामनवमी के पूर्व ही कई जगह सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए ऐसे मामलों को देखते हुए रांची पुलिस रामनवमी के अहले सुबह से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड में चल रही है.

रूट का जायजा लेती पुलिस (Etv bharat)

कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस

रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर राजधानी के वे तमाम रूट जहां से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा, उसका ड्रोन सर्विलांस शुरू कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रांची पुलिस किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है. रामनवमी को लेकर सुरक्षा की तमाम तरह की तैयारी तो गुरुवार की रात तक पूरी कर ली गई थी.

रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो

शोभायात्रा से पूर्व ही रामनवमी जुलूस के सभी रूट पर ड्रोन तैनात कर दिया गया है और इलाके के एक-एक घर का फुटेज इकट्ठा किया जा रहा है. रांची एसएसपी ने बताया कि ड्रोन सर्विलांस शुरू किया गया है, जो रामनवमी के शोभयात्रा के वापस लौटने तक जारी रहेगा. इसके पीछे एक ही मकसद है रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके.