ETV Bharat / state

रांची में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा रूट पर ड्रोन सर्विलांस शुरू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

राजधानी रांची में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा पर पुलिस निगरानी रख रही है.

POLICE KEEP WATCH ON PROCESSION
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती पुलिस (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रामनवमी को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. रांची एसएसपी के निर्देश पर रामनवमी शोभायात्रा के सभी रूट का ड्रोन सर्विलांस शुरू कर दिया गया है. दोपहर बाद जैसे-जैसे शोभयात्रा निकाली जाएंगी, उनकी ड्रोन से निगरानी शुरू हो जाएगी. रांची के सिटी, ग्रामीण और ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं.

पुलिस अलर्ट

आसामाजिक तत्वों के द्वारा झारखंड के कई जिलों में रामनवमी के पूर्व ही माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश की जाती रही है. गढ़वा जैसे शहरों में रामनवमी के पूर्व ही कई जगह सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए ऐसे मामलों को देखते हुए रांची पुलिस रामनवमी के अहले सुबह से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड में चल रही है.

RAM NAVAMI ROUTE IN RANCHI
रूट का जायजा लेती पुलिस (Etv bharat)

कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस

रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर राजधानी के वे तमाम रूट जहां से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा, उसका ड्रोन सर्विलांस शुरू कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रांची पुलिस किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है. रामनवमी को लेकर सुरक्षा की तमाम तरह की तैयारी तो गुरुवार की रात तक पूरी कर ली गई थी.

रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो

शोभायात्रा से पूर्व ही रामनवमी जुलूस के सभी रूट पर ड्रोन तैनात कर दिया गया है और इलाके के एक-एक घर का फुटेज इकट्ठा किया जा रहा है. रांची एसएसपी ने बताया कि ड्रोन सर्विलांस शुरू किया गया है, जो रामनवमी के शोभयात्रा के वापस लौटने तक जारी रहेगा. इसके पीछे एक ही मकसद है रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके.

हर तरह की तैयारी पूरी

रामनवमी को लेकर रांची पुलिस अपनी तैयारियों को बेहतर रूप दिया है. एक तरफ जहां हर तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है. रामनवमी के सुबह से ही सभी बल अपने अपने क्षेत्र में स्वतः तैनात हो चुके है. वही दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने अपना अचूक हथियार बनाया है.

500 सीसीटीवी कैमरों निगरानी

रांची में रामनवमी की शोभायात्रा की निगरानी 500 सीसीटीवी कैमरों की जाएगी. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने के लिए बकायदा पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. सभी प्रमुख सड़कें जहां से रामनवमी की शोभायात्रा निकलेगी, उन्हें सीसीटीवी कैमरों की जद में रखा गया है. रांची में सभी प्रमुख रामनवमी शोभा यात्रा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए तपोवन मंदिर तक पहुंचती हैं, सबसे ज्यादा भीड़ अल्बर्ट एक्का चौक पर ही होता है. ऐसे में अल्बर्ट एक्का चौक में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. यहां पर पुलिस ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी.

ये भी पढ़ें-

गढ़वा के रामकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान तनाव, घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी और एसपी

हजारीबाग में सरहुल की धूम, मांदर की थाप पर झूमे लोग

झारखंड में अब शोभायात्रा के दौरान नहीं कटेगी बिजली, JBVNL के SOP का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

TAGGED:

POLICE KEEP WATCH ON PROCESSION
झारखंड में रामनवमी
रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा
PROCESSION ROUTE IN RANCHI
RAM NAVAMI ROUTE IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.