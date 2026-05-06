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ट्रेनों पर पत्थरबाजी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने शुरू किया अभियान, अब ड्रोन से की जा रही निगरानी

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह अभियान मुख्यत: उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं अधिक होती हैं..

ट्रेनों पर पत्थरबाजी के खिलाफ आरपीएफ ने शुरू किया अभियान
ट्रेनों पर पत्थरबाजी के खिलाफ आरपीएफ ने शुरू किया अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 5:44 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर रेलवे के विभिन्न रूटों पर ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, जिनमें कई बार यात्रियों के घायल होने के मामले भी सामने आए हैं. इसके अतिरिक्त उपद्रवी तत्वों की तरफ से रेलवे ट्रैक पर पत्थर या उनके टुकड़े रखे जाने की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं, जिससे किसी बड़े रेल हादसे की भी आशंका बनी रहती है. इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है और पैदल गश्त व ड्रोन के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही शार्ट फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली मंडल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) ने सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए दो ड्रोन खरीदे हैं. इन ड्रोन के जरिए रेलवे ट्रैक व आसपास के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. ड्रोन निगरानी के दौरान अगर कोई संदिग्ध गतिविधि, शरारती तत्व या ट्रेन पर पथराव करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है. इसके साथ ही आरपीएफ की तरफ से रेलवे ट्रैक के किनारे नियमित पैदल गश्त भी की जा रही है. विशेषकर उन इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर ट्रेन पर पथराव की घटनाएं होती हैं. वहां पर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. गश्त के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति ट्रैक के पास न आए और न ही ट्रेनों पर पथराव जैसी घटनाएं हों. अधिकारियों का कहना है कि यह दोहरी निगरानी ड्रोन और पैदल गश्तसुरक्षा को और अधिक मजबूत बना रही है.

पत्थरबाजी को रोकने के लिए आरपीएफ की ओर से किए जा रहे प्रयास (ETV Bharat)

शॉर्ट फिल्म के जरिए किया जा रहा जागरुक: उनके मुताबिक सिर्फ सख्ती ही नहीं, बल्कि जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है. आरपीएफ आनंद विहार ने एक शॉर्ट फिल्म तैयार की है, जिसे रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को दिखाया जा रहा है. इस फिल्म के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को रेलवे लाइन के पास न जाने दें, न ही किसी तरह की शरारत में शामिल होने दें. वीडियो में दिखाया गया कि ट्रेन पर पथराव के कारण एक युवती के आंख की रोशनी चली गई और उसका पायलट बनने का सपना चकनाचूर हो गया. यह भी बताया जा रहा है कि ट्रैक पर पत्थर रखना या ट्रेन पर पथराव करना कितना खतरनाक हो सकता है. इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

रेलवे बोर्ड और आईबी की हर घटना पर नजर: आरपीएफ के पुलिसकर्मियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रेलवे बोर्ड भी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और हर 15 दिन में इसकी समीक्षा कर रहा है. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने पर आरपीएफ की ओर से उसकी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के साथ भी साझा की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है., क्योंकि पूर्व में रेल की पटरियों से छेड़छाड़ कर बड़े ट्रेन हादसे की साजिश पकड़ी जा चुकी हैं. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि तकनीक, सख्ती व जागरूकता के इस संयुक्त अभियान से पथराव की घटनाओं में कमी आएगी. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.

पूर्व में पकड़े जा चुके हैं ऐसे लोग: आरपीएफ के मुताबिक, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में ज्यादातर स्थानों पर रेलवे पटरियों के आसपास झुग्गियां हैं. पटरियों के पास खेल रहे बच्चे वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर पत्थर फेंकते हैं. कुछ मामलों में शराबी व आपराधिक किस्म के लोग भी ट्रेनों पर पत्थर फेंकते हुए पूर्व में पकड़े जा चुके हैं. कई बार बच्चे सिर्फ मनोरंजन करने के लिए पत्थर फेंकते हैं. ट्रेनों पर पत्थर फेकने वालों पर आरपीएफ की ओर से रेलवे एक्ट की धारा 145 व 147 के तहत कार्रवाई की जाती है. इसमें धारा 145 में छह माह का कारवास या 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, धारा 147 में छह माह का कारावास या 100 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों दंड हो सकता है.

इन रेल रूट पर अधिक घटनाएं: आरपीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनों पर पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं दयाबस्ती से गुरुग्राम, शब्जी मंडी से पानीपत और ओखला से फरीदाबाद रेल रूट पर होती है. इसके साथ ही आनंद विहार से साहिबाबाद रूट पर भी पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं. सबसे ज्यादा इन्हीं रूट पर रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियां हैं, उन इलाकों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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