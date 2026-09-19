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हरियाणा के एग्रीकल्चर इंजीनियर की ड्रोन 'क्रांति': ₹1.5 लाख की नौकरी छोड़ जितेंद्र कुमार ने खड़ा किया ₹3 करोड़ का साम्राज्य

जोखिम भरा फैसला: एक मध्यमवर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए इतनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला था, क्योंकि भारतीय समाज में सरकारी या बैंक की नौकरी को ही सफलता का अंतिम पैमाना माना जाता है. लेकिन जितेंद्र ने बिना घबराए आने वाले कुछ महीनों का एक व्यावहारिक बजट तैयार कर रखा था. उन्होंने अपनी जमा-पूंजी का एक-एक रुपया सोच-समझकर खर्च किया और दिन-रात किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि में ड्रोन की उपयोगिता समझाने लगे.

​बैंक की नौकरी से इस्तीफा और शुरुआती संघर्ष: ​2022 में बैंक की नौकरी में रहते हुए ही उन्होंने अपनी बचत से पहला ड्रोन खरीदा और जमीनी स्तर पर प्रयोग शुरू किए. धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि अगर इस तकनीक को सही दिशा दी जाए तो ये कृषि की कायाकल्प कर सकती है. हालांकि, इसके लिए पूरे समर्पण की ज़रूरत थी. बैंक में करीब 9 साल तक नौकरी करने के बाद ​1 जनवरी 2024 को जितेंद्र ने अपनी ₹1.5 लाख की सुरक्षित बैंक नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से अपनी कंपनी 'Gurudrone Agritech' को समर्पित हो गए.

ड्रोन तकनीक से मात्र 10 लीटर पानी से 8 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव हो जाता है (ETV Bharat)

बैंक में लगी नौकरी, लेकिन दिल नहीं: ​तैयारी के दौर के बाद जितेंद्र का चयन बैंक में एक अच्छे पद पर हो गया. नौकरी बेहतर चल रही थी, लेकिन उनका मन हमेशा कृषि की समस्याओं के समाधान की तलाश में लगा रहता था. साल 2021 में उन्होंने एक लेख में पढ़ा कि कैसे विदेशों में ड्रोन का इस्तेमाल खेती-किसानी में कीटनाशकों के छिड़काव और फसलों की निगरानी के लिए किया जा रहा है. यही वह क्षण था जिसने जितेंद्र के जीवन का रुख मोड़ दिया.

ड्रोन से निकलने वाली बारीक बूंदें पत्तियों के ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों तक पूरी सटीकता से पहुंचती हैं (ETV Bharat)

सफर की शुरुआत- शिक्षा से लेकर सिविल सर्विसेज और बैंक की नौकरी तक: ​जितेंद्र ने बताया कि उनका झुकाव हमेशा से कृषि और तकनीक के संगम की ओर रहा. CCS HAU से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू की. अक्सर लोग परीक्षा पास करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जितेंद्र ने पढ़ाई के दौरान भारत के ग्रामीण अर्थशास्त्र और कृषि व्यवस्था के धरातलीय सच को गहराई से समझा. उन्होंने महसूस किया कि भारतीय किसान आज भी दशकों पुरानी पारंपरिक पद्धतियों के सहारे जी रहे हैं, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ रही है और मुनाफा घट रहा है. उन्होंने तभी संकल्प लिया कि वे कृषि क्षेत्र में अपने स्तर पर कोई बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे.

कुरुक्षेत्र में जितेंद्र की ड्रोन क्रांति: ​चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) करने वाले जितेंद्र ने जब बैंक की ₹1.5 लाख प्रति माह की मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर कृषि में कदम रखा, तो लोगों ने इसे एक जोखिम भरा और पागलपन भरा फैसला माना. मात्र 1 ड्रोन और ₹200 की पहली कमाई से शुरू हुआ उनका सफर आज 'Gurudrone Agritech' नाम से एक ऐसी पहचान बन चुका है, जिसका टर्नओवर ₹3 करोड़ से अधिक है. आज उनके पास 100 से भी ज़्यादा ड्रोन हैं. ये कहानी केवल एक स्टार्टअप की सफलता की नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में तकनीकी क्रांति, स्वरोजगार और किसानों के सशक्तीकरण की एक नई इबारत है.

​कुरुक्षेत्र: ​भारतीय कृषि आज बदलाव के एक ऐतिहासिक मुहाने पर खड़ी है. एक तरफ जहां पानी की कमी, मजदूरों की किल्लत और बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक इस पारंपरिक क्षेत्र में संजीवनी बनकर उभर रही है. हरियाणा के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की मिट्टी से निकले जितेंद्र कुमार ने इस बात को ना केवल समझा, बल्कि अपनी सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी को दांव पर लगाकर इसे सच कर दिखाया. जितेंद्र ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं. इससे टाइम, पानी और पैसे तीनों की बचत होती है.

जितेंद्र कुमार, गुरुद्रोन एग्रीटेक कंपनी के फाउंडर (ETV Bharat)

बैंक अनुभव से कृषि क्रांति की नींव: ​जितेंद्र ने बताया कि बैंक में कार्यरत रहते हुए वे एग्रीकल्चर फील्ड का काम देखते थे. इसी दौरान भारत का पहला कृषि ड्रोन किसानों के एक समूह को बैंक अनुदान पर स्वीकृत (असाइन) कराने का श्रेय उन्हें मिला.​ ड्रोन मिलने के बाद जितेंद्र खुद किसानों के साथ खेतों में स्प्रे करने जाते थे. इस मैदानी अनुभव से उन्होंने कृषि की व्यावहारिक समस्याओं, किसानों की ज़रूरतों और तकनीक के प्रभाव को बेहद बारीकी से समझा. इसी ज़मीनी समझ ने आगे चलकर उन्हें बैंक की नौकरी छोड़ 'Gurudrone Agritech' की नींव रखने के लिए प्रेरित किया.

जितेंद्र की Gurudrone Agritech कंपनी का टर्नओवर ₹3 करोड़ से ज्यादा है (ETV Bharat)

​किसानों का अविश्वास और शुरुआती चुनौतियां: जितेंद्र ने बताया ​शुरुआत में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों की मानसिकता को बदलना था. ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्षों से चली आ रही परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ते. शुरुआत में जितेंद्र द्वारा आयोजित जानकारी कैंप छोटे-छोटे समूहों तक ही सीमित रह जाते थे. ​किसान ड्रोन से छिड़काव कराने से कतराते थे. इसका मुख्य कारण पानी की मात्रा को लेकर उनका भ्रम था.

पारंपरिक तरीके से एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किसान लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, ड्रोन तकनीक मात्र 10 लीटर पानी से 8 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव कर देती है. किसानों को लगता था कि इतने कम पानी में पूरी फसल पर दवाई कैसे पहुंचेगी और ये प्रभावी नहीं होगा, ​लेकिन मैंने हार नहीं मानी. मैंने किसानों को खेतों में जाकर डेमो देना शुरू किया. जब किसानों ने देखा कि ड्रोन से निकलने वाली बारीक बूंदें पत्तियों के ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों तक पूरी सटीकता से पहुंचती हैं, तो उनका भ्रम टूटने लगा. -जितेंद्र, गुरुद्रोन एग्रीटेक के संस्थापक

​ड्रोन छिड़काव के फायदे: ​जितेंद्र ने बताया कि धीरे-धीरे किसानों को ड्रोन तकनीक के असली फायदे समझ में आने लगे.

​समय और श्रम की बचत: जहां हाथ या पीठ वाले पंप से एक एकड़ में छिड़काव करने में घंटों का समय और भारी शारीरिक श्रम लगता था, वहीं ड्रोन से 1 घंटे में कई एकड़ खेत में छिड़काव हो जाता है.

जहां हाथ या पीठ वाले पंप से एक एकड़ में छिड़काव करने में घंटों का समय और भारी शारीरिक श्रम लगता था, वहीं ड्रोन से 1 घंटे में कई एकड़ खेत में छिड़काव हो जाता है. ​संक्रमण और बीमारी पर तुरंत नियंत्रण: जब फसल में कोई बीमारी या कीट का हमला होता है, तो त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत होती है. ड्रोन से कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर करके बीमारी को आगे फैलने से तुरंत रोका जा सकता है.

जब फसल में कोई बीमारी या कीट का हमला होता है, तो त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत होती है. ड्रोन से कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर करके बीमारी को आगे फैलने से तुरंत रोका जा सकता है. ​पानी और पैसे की बचत: 150-200 लीटर के मुकाबले मात्र 10 लीटर पानी में काम हो जाता है. इससे पानी की भारी बचत होती है. साथ ही, प्रति एकड़ लगभग ₹350 के किफायती खर्च में छिड़काव हो जाता है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत काफी घट जाती है.

150-200 लीटर के मुकाबले मात्र 10 लीटर पानी में काम हो जाता है. इससे पानी की भारी बचत होती है. साथ ही, प्रति एकड़ लगभग ₹350 के किफायती खर्च में छिड़काव हो जाता है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत काफी घट जाती है. ​स्वास्थ्य सुरक्षा: पारंपरिक रूप से जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करते समय किसान कई तरह की बीमारियों और त्वचा संक्रमण की चपेट में आ जाते थे. ड्रोन से छिड़काव होने से किसान इन हानिकारक रसायनों के सीधे संपर्क में आने से बच जाते हैं.

​विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर मॉडल और युवाओं को रोज़गार: ​जितेंद्र का विजन केवल अपनी कंपनी चलाना नहीं था, बल्कि ग्रामीण भारत में रोज़गार के नए अवसर पैदा करना था. इसके लिए उन्होंने विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर मॉडल तैयार किया. ​इस मॉडल के तहत उन्होंने ग्रामीण युवाओं को ड्रोन उड़ाने, उसके रखरखाव और कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग देना शुरू किया. आज उनके साथ देश-प्रदेश के 100 से अधिक युवा जुड़कर प्रमाणित ड्रोन पायलट बन चुके हैं.​ ये युवा एक दिन में आसानी से 50 एकड़ से अधिक खेत में छिड़काव कर लेते हैं.

​प्रति एकड़ ₹350 के हिसाब से दवाई का छिड़काव करता है ड्रोन (ETV Bharat)

जितेंद्र के पास ट्रेनिंग लेने आए युवाओं ने बताया अनुभव: ​प्रति एकड़ ₹350 के हिसाब से ये ड्रोन पायलट हर महीने ₹40,000 से अधिक की कमाई कर रहे हैं. जितेंद्र केवल ड्रोन चलाने तक सीमित नहीं हैं. वे युवाओं को ड्रोन रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स असेंबलिंग और मेंटेनेंस की भी गहन ट्रेनिंग दे रहे हैं.

कंपनी में मेंटेनेंस और रिपेयर का सारा काम जितेंद्र ही देखते हैं. जो पायलट बनने के लिए आते हैं. उनको रिपेयर का काम भी वो ही सीखते हैं. जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए अपने ही गांव में तकनीकी रोज़गार के नए द्वार खुल गए हैं. -लोकेश, जितेंद्र के पास ट्रेनिंग करने आया शख्स

मैंने जितेंद्र के पास से ट्रेनिंग ली थी. उसके बाद मैं भी दूसरे ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहा हूं. -पारस, ड्रोन पायलट

ड्रोन से स्प्रे के बाद किसानों ने भी दी प्रतिक्रिया: किसान ​हरमीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि खेतों में ड्रोन से स्प्रे कराने के बाद उन्हें बेहद शानदार परिणाम मिले. गांव में कृषि ड्रोन उपलब्ध ना होने और इसके बेहतरीन नतीजों को देखते हुए उन्होंने जितेंद्र से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया. इससे वे अपने गांव में तकनीक की कमी दूर कर खुद का नया रोज़गार शुरू कर सकेंगे.

​ट्रेनिंग मॉडल और पारदर्शी व्यवस्था: ​Gurudrone Agritech में ट्रेनिंग दो पारदर्शी मॉडलों पर आधारित है:

​मुफ्त ट्रेनिंग: जो युवा संस्थान के साथ जुड़कर काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में उन्हें रोज़गार के अवसर भी मुहैया कराए जाते हैं.

​अनुभव/सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग: जो लोग केवल अनुभव लेने या अपनी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने आते हैं, उनके लिए 1 सप्ताह से 10 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी फीस ₹10000 रखी गई है.

​आज स्थिति ये है कि कई किसान, जिन्होंने पहले अपने खेतों में ड्रोन से छिड़काव करवाया था और उसके शानदार नतीजे देखे, अब खुद ड्रोन पायलट बनने के लिए जितेंद्र के पास आ रहे हैं. कई ऐसे युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनके गाँवों में अभी तक एक भी ड्रोन नहीं है, ताकि वे अपने क्षेत्र में पहले ड्रोन उद्यमी बन सकें.

​सरकार का समर्थन और कारोबार का विस्तार: ​जितेंद्र की इस अभिनव पहल और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा भी उन्हें बड़ा समर्थन मिला. उनके इस प्रोजेक्ट की क्षमता को देखते हुए सरकार की ओर से ₹1 करोड़ का अनुदान और ₹25 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त हुई. ​इस सरकारी प्रोत्साहन का सही उपयोग करते हुए जितेंद्र ने अपनी कंपनी के बेड़े में नए और अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए और अपने परिचालन का विस्तार किया. आज वे कृषि विभाग और विभिन्न कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार और कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में जाते हैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं.

युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर दे रहे जितेंद्र (ETV Bharat)

12 लाख का ड्रोन 3.5 लाख में उपलब्ध: ​जितेंद्र ने कृषि क्षेत्र में एक और बड़ा नवाचार करते हुए ₹12 लाख की कीमत वाले कृषि ड्रोन को स्वयं मात्र ₹7 लाख में तैयार कर दिखाया है. ये विशेष ड्रोन कृषि की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो फसलों में छिड़काव को अधिक सटीक और आसान बनाता है. ​इस पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कृषि ड्रोन पर 50% का अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है. अनुदान मिलने के बाद किसानों को ये अत्याधुनिक ड्रोन मात्र ₹3.5 लाख में उपलब्ध हो जाता है. इससे तकनीक किसानों की पहुंच में आई है.

खुद ही ड्रोन की मेंटेनेंस करते हैं जितेंद्र (ETV Bharat)

एआई और क्रॉप डायग्नोस्टिक तकनीक: ​जितेंद्र का मानना है कि ड्रोन कृषि में केवल छिड़काव का साधन नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण कृषि क्रांति का वाहक है.​ अब वे इस मॉडल को और भी ज्यादा सटीक और आधुनिक बनाने पर काम कर रहे हैं. उनकी योजना के तहत अब उनके ड्रोन पायलट केवल दवा का छिड़काव ही नहीं करेंगे, बल्कि वे 'क्रॉप डॉक्टर' की भूमिका भी निभाएंगे. ​ड्रोन पायलटों को फसलों में लगने वाली विभिन्न बीमारियों, कीटों और पोषक तत्वों की कमी को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ​इसके आधार पर किसान को सही समय पर सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी कि किस खेत में किस बीमारी के लिए कौन सी दवा और कितनी मात्रा में देनी है.​ इससे अनावश्यक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी और पर्यावरण के साथ-साथ मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी.

ड्रोन की बारीकियों को बताते जितेंद्र (ETV Bharat)

युवाओं के लिए मिसाल बने जितेंद्र: ​कुरुक्षेत्र के जितेंद्र कुमार की ये सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सही सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और आधुनिक तकनीक का तालमेल हो, तो कृषि क्षेत्र में भी चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं.

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