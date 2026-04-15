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बैसाखी महोत्सव में भव्य ड्रोन शो, पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने भी बांधा समा

कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव में ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र रहा. पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने भी समा बांधा.

Baisakhi Festival 2026
Baisakhi Festival 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 8:10 AM IST

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कुरुक्षेत्र: मेला ग्राउंड में दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया. इसके समापन संध्या पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे. पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने अपने पंजाबी गानों से समा बांध दिया. हर कोई उनके गानों पर थिरकता हुआ नजर आया, तो वहीं उनके कार्यक्रम के बाद प्रशासन के द्वारा ड्रोन शो का आयोजित किया गया जहां पर 500 ड्रोन के द्वारा अलग-अलग कलाकृतियां बनाकर दिखाई गई जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.

कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव 2026: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "बैसाखी का ये पर्व भारत की कृषि परंपरा, हमारी मेहनतकश किसान संस्कृति और हमारी सामाजिक एकता का प्रतीक है. ये पर्व हमें नई ऊर्जा, नई आशा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ये वही दिन है जब किसान अपनी मेहनत का फल पाता है और पूरा समाज उस समृद्धि को उत्सव के रूप में मनाता है."

Baisakhi Festival 2026
ड्रोन शो के जरिए बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं (Etv Bharat)
Baisakhi Festival 2026
बैसाखी महोत्सव में ड्रोन शो (Etv Bharat)

पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला की प्रस्तुति: बैसाखी महोत्सव की अंतिम संध्या में पंजाबी गायक कुलविंद्र बिल्ला ने जमकर धमाल मचाया. सांस्कृतिक संध्या के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर पंजाबी गाने गए. इन गानों पर लोग नाचे ही, साथ में मेहमानों को भी झूमने को मजबूर कर दिए. उन्होंने दर्जनों पंजाबी गीतों से मनोरंजन किया.

Baisakhi Festival 2026
बैसाखी महोत्सव में भव्य ड्रोन शो (Etv Bharat)
Baisakhi Festival 2026
ड्रोन के जरिए बनाई गई ट्रैक्टर और किसान का आकृति (Etv Bharat)
Baisakhi Festival 2026
ड्रोन के जरिए डांस करता हुआ शख्स (Etv Bharat)

भव्य ड्रोन शो का आयोजन: कुरुक्षेत्र के इतिहास में पहली बार दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव पर भव्य और विशाल ड्रोन शो का आयोजन हुआ. इस ड्रोन शो को देखने के लिए प्रदेशभर से नागरिकों का हुजूम कुरुक्षेत्र के केडीबी के मेला ग्राउंड में इकट्ठा हुआ. धर्मनगरी में सैंकड़ों ड्रोनों के विहंगम से 327 साल पहले दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह के साहस की चमक आसमान में चमकी. दोपहर बाद ही ड्रोन शो के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था.

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