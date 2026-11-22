बिहार में 360 वें प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन, 15 जनवरी को कंगन घाट पर 1,000 ड्रोन से होगा शो
Prakash Parv: 360 वें प्रकाश पर्व पर बिहार 20 हजार श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी और ड्रोन शो के साथ भव्य मेजबानी करेगा. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 22, 2026 at 5:23 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगामी 360वें प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का आयोजन पूर्व में हुए 350वें प्रकाश पर्व की भांति ही अत्यंत भव्य, गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक होना चाहिए.
9 से 16 जनवरी तक सजेगा आस्था का महापर्व
समीक्षा बैठक में तय किया गया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का 360वां प्रकाश पर्व आगामी 9 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा. इस वर्ष के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष थीम स्लोगन भी जारी किया है. आधिकारिक थीम स्लोगन 'बिहार है तैयार, जी आयां नूं!' रखा गया है, जो देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति बिहार की मेहमाननवाजी और सेवा भाव को प्रदर्शित करता है.
श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी
मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व के दौरान पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की. बैठक में जानकारी दी गई कि बाहर से आने वाले लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए एक अत्याधुनिक और भव्य टेंट सिटी का निर्माण कराया जाएगा.
गंगा किनारे बनेगा विशाल दीवान हॉल
इसके साथ ही, पवित्र गंगा नदी के किनारे लगभग 10 हजार श्रद्धालुओं की विशाल क्षमता वाला एक भव्य दीवान हॉल भी बनाया जाएगा, जहां लंगर सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था रहेगी.
1,000 ड्रोन से दिखेगा आसमान में अद्भुत नजारा
इस बार का प्रकाश पर्व तकनीक और आधुनिकता के समन्वय के साथ और भी अधिक आकर्षक होने जा रहा है। आगामी 15 जनवरी 2027 को कंगन घाट पर 1,000 ड्रोन की मदद से एक भव्य और अलौकिक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जो आसमान में गुरु महाराज के जीवन संदेशों को उकेरेगा. इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी 2027 को गुरुद्वारा परिसर के आसपास भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा. साथ ही, उत्सव के दौरान सिख इतिहास और संस्कृति पर आधारित एक विशेष फोटो गैलरी और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.
डिजिटल सुविधा के लिए विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च
देश और दुनिया के कोने-कोने से आने वाले संगत (श्रद्धालुओं) की सुविधा के लिए इस बार तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. राज्य सरकार की देखरेख में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है. इस ऐप के माध्यम से देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को ठहरने के स्थान, लंगर, परिवहन, रूट मैप, चिकित्सा शिविर और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी.
देश-विदेश की संगत के लिए केंद्र व राज्यों से समन्वय
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से हवाई मार्ग, रेलवे और बसों के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने परिवहन विभाग को केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क और मजबूत समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई और आने-जाने के साधनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.
बिहार है तैयार! श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 360वें प्रकाश पर्व का आयोजन ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य स्वरूप में किया जाएगा। 9 से 16 जनवरी, 2027 तक आयोजित होने वाले इस पावन पर्व में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत, आवासन, भोजन एवं परिवहन की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, 10 हजार की क्षमता वाला दीवान हॉल, लंगर सहित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। गुरु साहिब के त्याग, साहस, सेवा और मानवता का संदेश जन-जन तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। जी आयां नूं!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 21, 2026
यातायात प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं पर सख्त निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व के सफल संचालन के लिए बुनियादी ढांचे और यातायात प्रबंधन पर विशेष बल दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और शहर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.
"पूरे पटना सिटी और आसपास के क्षेत्रों में चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली (प्रकाश व्यवस्था), शुद्ध पेयजल, उत्कृष्ट स्वच्छता और सुव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि स्थानीय लोगों और मेहमानों को परेशानी न हो. श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन त्याग, साहस, सेवा और मानवता का अद्वितीय संदेश देता है और राज्य सरकार इस पावन अवसर को पूरी भव्यता के साथ मनाकर देश-दुनिया के लिए यादगार बनाना चाहती है."-सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं, होगी नियमित मॉनिटरिंग
अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग आपस में तालमेल बिठाकर काम करें और पूरी व्यवस्था की रोजाना मॉनिटरिंग की जाए.
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