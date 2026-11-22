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बिहार में 360 वें प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन, 15 जनवरी को कंगन घाट पर 1,000 ड्रोन से होगा शो

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगामी 360वें प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का आयोजन पूर्व में हुए 350वें प्रकाश पर्व की भांति ही अत्यंत भव्य, गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक होना चाहिए.

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