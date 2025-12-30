ETV Bharat / state

नववर्ष पर सांवलियाजी के दर्शनों को भीड़ उमड़ने की संभावना, ड्रोन से होगी निगरानी, ये रहेगी पार्किंग व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नववर्ष के दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. मंदिर परिसर, मुख्य मार्गों, पार्किंग स्थलों, बस स्टैंड एवं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस अधिकारी एवं जवानों की ड्यूटी लगाई है. सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों व अन्य स्थानों मीरा सर्किल, मंदिर परिसर, भादसोड़ा बाईपास नाका पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी. सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मंडफिया में पुलिस कंट्रोल रूम एवं जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा गया है. क्विक रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

चित्तौड़गढ़: मंडफिया स्थित प्रसिद्ध सांवलियाजी मंदिर में नववर्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इसे देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के बंदोबस्त किए हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के का लक्ष्य के तहत करीब 250 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी.

वाहन पार्किंग के लिए भी अलग व्यवस्था: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी अलग की है. उदयपुर, मंगलवाड, भादसोड़ा चौराहे की तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग बालिका छात्रावास एवं रेफरल हॉस्पिटल के पास रहेगी. घोडाखेडा होकर मंगलवाड, आकोला तथा उदयपुर की तरफ से मण्डफिया आने वाले वाहनों की पार्किंग राजकीय स्कूल खेल ग्राउण्ड में रहेगी. वहीं चित्तौड़गढ़, नरबदिया तथा कुरेठा गांव की तरफ से मण्डफिया आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आक्या पैट्रोल पम्प के पास रहेगी. वहीं भदेसर की तरफ से मण्डफिया आने वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भदेसर रोड बाईपास पर रिंगरोड पर (रामलाल गाडरी के कुएं के पास) रहेगी. चिकारडा, आवरीमाता तथा मध्यप्रदेश की तरफ से मण्डफिया आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था गोकुल विश्रान्ति गृह पार्किंग एवं गोकुल विश्रान्ति गृह के सामने स्थित पार्किंग में रहेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.

सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालु (ETV Bharat Chittorgarh)

दो सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सांवलियाजी में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को दो सेक्टर में विभाजित किया गया है. सेक्टर 1 में मुख्य मंदिर परिसर व विभिन्न नाका पॉइंट्स पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह होंगी. सेक्टर 2 में यातायात, पार्किंग, डायवर्जन व नाका पर पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी एएसपी रावतभाटा भगवत सिंह हिंगड़ होंगे. इनकी सहायता के लिए डीएसपी भदेसर विनोद लखेरा व मंडफिया एसएचओ गोकुल डांगी सब प्रभारी होंगे. संपूर्ण सुरक्षा यातायात एवं कानून व्यवस्था में 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. सांवलियाजी मंदिर में किसी प्रकार के विशेष व अन्य विशिष्ट दर्शन की व्यवस्था पर मंदिर मंडल ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना और फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी.