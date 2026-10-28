आर्मी के लिए ड्रोन बनाने वाला छात्र हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरा, सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय से मिली थी 3.50 करोड़ ग्रांट

आर्मी के लिए ड्रोन बनाने वाला छात्र हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरा, सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय से मिली थी 3.50 करोड़ ग्रांट
सर्वेश के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट भी मिली थी. जिसके बाद वह सुर्खियों में आए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:28 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर के बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, बडू के छात्र सर्वेश शर्मा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गए हैं. बुधवार दोपहर बाद हुई इस घटना के बाद उन्हें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सर्वेश सेना के लिए कम लागत में ड्रोन विकसित करने के प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में आए थे. उनके घायल होने की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.
घटना के बाद छात्र के हॉस्टल से गिरने को लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं. हालांकि, उनके छलांग लगाने की आशंका की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे.
मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. देशराज शर्मा ने बताया कि घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है और उसका इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सर्वेश शर्मा का निशुल्क इलाज करने के निर्देश मिले हैं. इसके तहत उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और चिकित्सक उनकी निगरानी कर रहे हैं.
87 हजार रुपये में सेने के लिए बनाया था ड्रोन
सर्वेश शर्मा बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, बडू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र हैं. उन्होंने करीब 87 हजार रुपये की लागत से ड्रोन तैयार किया था. कम लागत में ड्रोन विकसित करने के उनके प्रयास की काफी चर्चा हुई थी. उनके प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट भी मिली थी. जिसके बाद वह सुर्खियों में आए थे.
सर्वेश शर्मा की तकनीकी प्रतिभा और ड्रोन प्रोजेक्ट की हिमाचल प्रदेश में सराहना हुई थी. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उन्हें बधाई दी थी. अब हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल होने की घटना के बाद उनके स्वास्थ्य और घटना के कारणों को लेकर चर्चा है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और छात्र का अस्पताल में उपचार जारी है.
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