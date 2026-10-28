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आर्मी के लिए ड्रोन बनाने वाला छात्र हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरा, सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय से मिली थी 3.50 करोड़ ग्रांट

हमीरपुर में ड्रोन बनाने वाले छात्र सर्वेश शर्मा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरे ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर के बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, बडू के छात्र सर्वेश शर्मा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गए हैं. बुधवार दोपहर बाद हुई इस घटना के बाद उन्हें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सर्वेश सेना के लिए कम लागत में ड्रोन विकसित करने के प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में आए थे. उनके घायल होने की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना के बाद छात्र के हॉस्टल से गिरने को लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं. हालांकि, उनके छलांग लगाने की आशंका की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे.