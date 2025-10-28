नगर निगम के एटूजेड प्लांट में बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन; युवक नहीं दिखा सके कोई दस्तावेज, अलीगढ़ में FIR दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 5:57 PM IST
अलीगढ़ : जिले में नगर निगम के एटूजेड प्लांट परिसर में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है. विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि मौके पर जाकर युवकों को रोका गया, तब भी उन्होंने ड्रोन उड़ाना बंद नहीं किया. इस पर नगर आयुक्त के निर्देश पर थाना सासनी गेट में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
एफआईआर के मुताबिक, नगर निगम के एटूजेड प्लांट परिसर में सोमवार को कुछ लोग बिना किसी अनुमति के ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी कर रहे थे. मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी और ड्रोन उड़ाने से मना किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अनदेखा कर ड्रोन संचालन जारी रखा. पूछताछ के दौरान ड्रोन उड़ा रहे लोगों ने अपना नाम रहबर हुसैन और बालक राम बताया. जब अधिकारियों ने अनुमति पत्र या वैध दस्तावेज दिखाने को कहा तो वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके. जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने सासनी गेट थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी संपत्ति या परिसर पर ड्रोन उड़ाना एक गंभीर अपराध है. उन्होंने कहा कि ड्रोन से की जाने वाली वीडियोग्राफी से सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा पैदा होता है. भविष्य में यदि किसी ने बिना अनुमति इस तरह की हरकत की, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नगर सीमा के भीतर ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है. निगम प्रशासन ने कहा कि यह कदम शहर की सुरक्षा और संवेदनशील परिसरों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अज्ञात व्यक्तियों की पहचान और उद्देश्य की जांच की जा रही है.
थाना सासनी गेट प्रभारी हरिभान सिंह राठौड़ ने बताया कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
