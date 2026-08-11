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जोधपुर में 4 दिन तक ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी, रेलवे में पार्सल बुकिंग भी बंद

एसपी ऑफिस, जोधपुर ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी की है. आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं करेगा. इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी. पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 13 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा.