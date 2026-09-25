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कम पानी हो या नवंबर की लेट बुवाई, सरसों की ये 9 उन्नत किस्में बदलेंगी किसानों की किस्मत!

नवंबर में बुवाई करनी है तो ये बीज चुनें: निदेशक ने बताया कि सरसों की खेती में बुवाई का समय उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यदि खेत तैयार होने में देरी हो गई और नवंबर में बुवाई करनी पड़ रही है, तो समय पर बोई जाने वाली किस्म के बजाय देर से बुवाई के लिए उपयुक्त किस्म चुनना जरूरी है. संस्थान ने ऐसी परिस्थितियों के लिए 'बीपीएम-11' किस्म उपलब्ध कराई है. इसके अलावा 'बीपीएम-1825' भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण किस्म है. संस्थान के अनुसार 'बीपीएम-1825' में सफेद रोली रोग के प्रति प्रतिरोधकता की विशेषता है और इसे कई सरसों उत्पादक क्षेत्रों के लिए चिह्नित किया गया है.

समय पर बुवाई के लिए 'गिरिराज': डॉ. विजयवीर सिंह ने किसानों को सलाह दी है कि सरसों में केवल लोकप्रियता देखकर बीज का चयन न करें. खेत की स्थिति और बुवाई का समय देखकर किस्म चुनना ज्यादा जरूरी है. यदि किसान 15 से 20 अक्टूबर के आसपास समय पर बुवाई कर रहा है और खेत में सिंचाई की सुविधा है, तो 'गिरिराज' जैसी किस्म उपयोगी हो सकती है. यह लंबे समय से किसानों के बीच लोकप्रिय किस्मों में शामिल है और इसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी मानी जाती है. वहीं ऐसे क्षेत्र जहां पानी की उपलब्धता कम है या किसान फसल को सीमित सिंचाई दे पाता है, वहां 'डीआरएमआर 1165-40' उपयोगी विकल्प है. कई किसान बारिश के बाद बची नमी में सरसों की बुवाई करते हैं या पूरी फसल में पर्याप्त सिंचाई नहीं कर पाते. ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी किस्मों का चयन किया गया है.

150 रुपए प्रति किलो है दाम: सरसों की बुवाई का समय नजदीक आते ही भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए इस बार 9 उन्नत किस्मों का प्रमाणित बीज तैयार किया है. करीब 800 क्विंटल बीज तैयार किया गया है, जिसे किसानों को 150 रुपए प्रति किलो की दर से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है. संस्थान में तैयार इन किस्मों की मांग राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों से भी आ रही है. यानी भरतपुर में तैयार सरसों का यह बीज आने वाले मौसम में देश के कई राज्यों के खेतों में फसल के रूप में नजर आएगा. संस्थान के निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि इस बार उपलब्ध किस्मों में किसानों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा गया है.

भरतपुर: महंगे बीजों और नकली दवाओं की मार झेल रहे किसानों को रबी सीजन में सरसों की बुवाई के लिए भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सौगात लेकर आया है. वैज्ञानिकों ने सरसों की 9 ऐसी उन्नत किस्मों का 800 क्विंटल प्रमाणित बीज तैयार किया है, जो बाजार में मिलने वाले प्राइवेट बीजों से कई गुना सस्ता और दमदार है. खास बात यह है कि इसमें पीली सरसों से लेकर नवंबर की लेट बुवाई और कम पानी में बंपर पैदावार देने वाले बीज शामिल हैं, जो किसानों को बंपर पैदावार देंगें.

कई राज्यों तक पहुंच रहा भरतपुर का बीज: निदेशक ने बताया कि भरतपुर के सरसों अनुसंधान संस्थान में तैयार बीज की मांग कई राज्यों से आ रही है. राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों से किसान संस्थान पहुंच रहे हैं. उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र के किसान भी बीज लेने आ रहे हैं. मध्य प्रदेश से भी किसानों की मांग है. बिहार और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से किसान फोन के जरिए बीज की उपलब्धता को लेकर जानकारी ले रहे हैं. कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और दूसरे कृषि संस्थानों की ओर से भी बीज की मांग की जा रही है. संस्थान के निदेशक ने बताया कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाली मांग को उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्था के अनुसार पूरा किया जा रहा है.

सरसों के बीज और खासियत (ETV Bharat GFX)

नौ किस्मों में पीली सरसों भी: उन्होंने बाताय कि इस बार संस्थान में तैयार और उपलब्ध कराए जा रहे बीज में पीली सरसों की किस्म भी शामिल है. 'एनआरसीवाईएस-05-02' का बीज उन किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो पीली सरसों की खेती करना चाहते हैं. इसके अलावा राधिका, बृजराज, गिरिराज, डीआरएमआर 1165-40, बीपीएम-11, बीपीएम-1825 और डीआरएमआर 150-35 सहित अन्य किस्मों का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि किसानों में मांग अधिक होने के कारण किसी विशेष किस्म का बीज कभी-कभी स्टॉक में समाप्त भी हो सकता है, इसलिए किसान अपनी जरूरत की किस्म के लिए पहले से जानकारी लेकर ही संस्थान पहुंचे.

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150 रुपए किलो में मिलेगा प्रमाणित बीज: इस बार तैयार किए गए करीब 800 क्विंटल प्रमाणित बीज को किसानों के लिए 150 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है. वितरण की व्यवस्था 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर है. संस्थान का उद्देश्य किसानों तक गुणवत्तापूर्ण और उन्नत बीज पहुंचाना है, ताकि किसान अपने क्षेत्र और खेती की परिस्थितियों के अनुसार सही किस्म का चयन कर सकें. बीज की दरें बाजार में मिलने वाले प्राइवेट कंपनियों के बीजों की कीमत से कई गुना कम रखी गई हैं.

बीज लेने के लिए लाइन में लगे किसान (ETV Bharat Bharatpur)

देरी से बुवाई और ज्यादा बीज से बचें: डॉ. विजयवीर सिंह ने किसानों को सलाह दी कि सरसों की बुवाई में अनावश्यक देरी न करें. साथ ही खेत में जरूरत से ज्यादा बीज डालने से भी बचें. बहुत घनी फसल होने पर पौधों की ऊंचाई बढ़ सकती है और फसल प्रबंधन में परेशानी आ सकती है. उन्होंने कतार से कतार करीब डेढ़ फुट की दूरी रखने पर जोर दिया. उचित दूरी से पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और फसल का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता. है

35 दिन बाद पहली सिंचाई: उन्होंने बताया कि सरसों में सिंचाई को लेकर भी संस्थान ने किसानों को समय का ध्यान रखने की सलाह दी है. सामान्य तौर पर पहली सिंचाई करीब 35 दिन बाद करने की बात कही गई है. वहीं दूसरी सिंचाई मौसम की स्थिति देखकर करनी चाहिए. विशेष रूप से 25 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच यदि कोहरे का वातावरण बना हुआ है, तो अनावश्यक सिंचाई से बचने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए उपलब्ध सरसों के बीज (ETV Bharat Bharatpur)

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यूरिया ज्यादा डाला तो बढ़ जाएगी फसल की ऊंचाई: सरसों में उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर भी किसानों को सावधानी बरतने की जरूरत है. डॉ. सिंह ने कहा कि किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल न करें. अधिक नाइट्रोजन से पौधों की बढ़वार ज्यादा हो सकती है और बाद में फसल संभालने में परेशानी आ सकती है. सिंचित क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा करीब 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखने की सलाह दी गई है, जबकि असिंचित क्षेत्र में इसकी मात्रा लगभग आधी रखने की बात कही गई है.

तो एसएसपी भी विकल्प: किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि यदि डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. उसकी जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी 'एसएसपी' का इस्तेमाल किया जा सकता है. डॉ. सिंह ने बताया कि करीब 250 किलो एसएसपी प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करने से फसल को फॉस्फोरस के साथ सल्फर भी मिलता है और तेल की मात्रा में करीब 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. जहां खेत में बोरॉन की कमी हो, वहां करीब 10 किलो बोरेक्स के इस्तेमाल की सलाह दी गई है. वहीं बुवाई से पहले जरूरत वाले खेतों में 200 से 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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