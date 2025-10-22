ETV Bharat / state

छठ पूजा पर भारी भीड़ के बीच अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM, बोले -"पैनिक ना हों, स्पेशल ट्रेन चल रही है"

डीआरएम ट्रेन में पर्याप्त सीटें होने का दावा कर रहे हैं. वहीं यात्री ट्रेनों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की बात बता रहे हैं.

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
जोखिम भरा सफर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः छठ पूजा पर बिहार, झारखंड, यूपी सहित अन्य राज्यों के लिए जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या अंबाला कैंट सहित अन्य स्टेशनों पर रोजाना पहुंच रही है. रेलवे की अंबाला सहित अन्य डिवीजन से रेगुलर ट्रेनों के अलावा बड़ी संख्या में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों के बावजूद यात्रियों को यात्रा करने के लिए काफी मशक्कत के बाद सीट नहीं मिल रही है. मजबूरी में यात्रियों को कई घंटे स्टेशन पर गुजरने पड़ रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर जन सुविधाएं बेहतर हैं, लेकिन घर जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं हैं.

डीआरएम ने स्टेशन का लिया जायजाः छठ पूजा के मौके पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है. ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है. ईटीवी ने मंगलवार को अपनी खबर में दिखाया था कैसे महिलाओं को इमरजेंसी खिड़की से अंदर जाना पड़ रहा है. कल जिस प्रकार से लोग खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और कईं यात्री जान जोखिम में डालकर खिड़कियों में खड़े होकर सफर कर रहे थे. उसके बाद आज (बुधवार) अंबाला DRM ने अधिकारियों सहित अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM (Etv Bharat)

यात्रियों से डीआरएम की अपीलः डीआरएम ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि "पैनिक न हों. हमने पर्याप्त संख्या में स्पेशल ट्रेन चल रही है. अगर कोई ट्रेन छूट भी जाती है तो पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है. उससे यात्रा करें." मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी.

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
मंगलवार को अंबाला कैंट स्टेशन का हाल (Etv Bharat)

'ट्रेनों में पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं': डीआरएम ने दावा किया कि "ट्रेनों में पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं. यात्री ट्रेन के रुकने का इंतजार करें. इसके बाद हो सके तो लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़े अगर यात्री झुंड बनाकर ट्रेन में चढ़ते है तो लगता है कि भारी भीड़ है. अगर जरूरत पड़ी तो और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी."

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
अंबाला कैंट स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (Etv Bharat)

'दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं': जब उनसे पूछा गया कि अगर किसी यात्री की भीड़ के कारण ट्रेन छूट जाती है और उसने पहले से ही रिजर्वेशन करा रखी है तो क्या वह यात्री दूसरी ट्रेन में जा सकता है तो उन्होंने कहा कि "अगर उनकी ट्रेन भीड़ की वजह से छूटी है तो वो पीछे आ रही दूसरी ट्रेन में जा सकते हैं."

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
ट्रेन के इंतजार में यात्री (Etv Bharat)

'रेलवे को और ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए': जब बिहार जाने वाले यात्रियों से बात की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई. कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की तो कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है. रात को बैठने के लिए टेंट भी लगाया गया है. हम काफी खुश है. वहीं एक यात्री ने कहा कि 'रेलवे प्रशासन को और ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए ताकि हम आराम से बिहार जा सके.'

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
बुधवार को अंबाला कैंट स्टेशन का हाल (Etv Bharat)
CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
अंबाला कैंट स्टेशन (Etv Bharat)
CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
मंगलवार को कुछ इस तरह का था नजारा (Etv Bharat)
CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
अंबाला कैंट स्टेशन पर टिकट के कतारों में खड़े लोग (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-छठ पूजा पर ट्रेनों में भारी भीड़, डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं, खिड़की से घुसने को मजबूर लोग

TAGGED:

AMBALA DRM VINOD BHATIA
छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़
DRM VISTED AMBALA STATION
CHHATH PUJA 2025
CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.