ETV Bharat / state

छठ पूजा पर भारी भीड़ के बीच अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM, बोले -"पैनिक ना हों, स्पेशल ट्रेन चल रही है"

डीआरएम ने स्टेशन का लिया जायजाः छठ पूजा के मौके पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है. ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है. ईटीवी ने मंगलवार को अपनी खबर में दिखाया था कैसे महिलाओं को इमरजेंसी खिड़की से अंदर जाना पड़ रहा है. कल जिस प्रकार से लोग खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और कईं यात्री जान जोखिम में डालकर खिड़कियों में खड़े होकर सफर कर रहे थे. उसके बाद आज (बुधवार) अंबाला DRM ने अधिकारियों सहित अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

अंबालाः छठ पूजा पर बिहार, झारखंड, यूपी सहित अन्य राज्यों के लिए जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या अंबाला कैंट सहित अन्य स्टेशनों पर रोजाना पहुंच रही है. रेलवे की अंबाला सहित अन्य डिवीजन से रेगुलर ट्रेनों के अलावा बड़ी संख्या में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों के बावजूद यात्रियों को यात्रा करने के लिए काफी मशक्कत के बाद सीट नहीं मिल रही है. मजबूरी में यात्रियों को कई घंटे स्टेशन पर गुजरने पड़ रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर जन सुविधाएं बेहतर हैं, लेकिन घर जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं हैं.

यात्रियों से डीआरएम की अपीलः डीआरएम ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि "पैनिक न हों. हमने पर्याप्त संख्या में स्पेशल ट्रेन चल रही है. अगर कोई ट्रेन छूट भी जाती है तो पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है. उससे यात्रा करें." मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी.

मंगलवार को अंबाला कैंट स्टेशन का हाल (Etv Bharat)

'ट्रेनों में पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं': डीआरएम ने दावा किया कि "ट्रेनों में पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं. यात्री ट्रेन के रुकने का इंतजार करें. इसके बाद हो सके तो लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़े अगर यात्री झुंड बनाकर ट्रेन में चढ़ते है तो लगता है कि भारी भीड़ है. अगर जरूरत पड़ी तो और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी."

अंबाला कैंट स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (Etv Bharat)

'दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं': जब उनसे पूछा गया कि अगर किसी यात्री की भीड़ के कारण ट्रेन छूट जाती है और उसने पहले से ही रिजर्वेशन करा रखी है तो क्या वह यात्री दूसरी ट्रेन में जा सकता है तो उन्होंने कहा कि "अगर उनकी ट्रेन भीड़ की वजह से छूटी है तो वो पीछे आ रही दूसरी ट्रेन में जा सकते हैं."

ट्रेन के इंतजार में यात्री (Etv Bharat)

'रेलवे को और ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए': जब बिहार जाने वाले यात्रियों से बात की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई. कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की तो कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है. रात को बैठने के लिए टेंट भी लगाया गया है. हम काफी खुश है. वहीं एक यात्री ने कहा कि 'रेलवे प्रशासन को और ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए ताकि हम आराम से बिहार जा सके.'

बुधवार को अंबाला कैंट स्टेशन का हाल (Etv Bharat)

अंबाला कैंट स्टेशन (Etv Bharat)

मंगलवार को कुछ इस तरह का था नजारा (Etv Bharat)