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धनबाद रेल यार्ड में DRM का निरीक्षण, ट्रैक सुरक्षा और विस्तार योजना पर फोकस

धनबाद: रेल मंडल में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, रख रखाव और भविष्य की विस्तार योजनाओं को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है. इसी क्रम में धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने धनबाद रेलवे यार्ड का निरीक्षण कर ट्रैक की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए.

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का गहन निरीक्षण

धनबाद रेल मंडल के रेल मंडल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा ने धनबाद रेलवे यार्ड पहुंचकर ट्रैक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यार्ड के विभिन्न प्वाइंट्स का बारीकी से अवलोकन किया और ट्रैक से जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

ट्रैकों की निगरानी और मेंटेनेंस में लापरवाही नहीं

डीआरएम ने ट्रैक के रख रखाव, सुरक्षा मानकों और परिचालन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने यह भी देखा कि किन स्थानों पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ट्रैक की निगरानी और मेंटेनेंस में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

आधारभूत संरचना को दुरुस्त करना प्राथमिकता: डीआरएम

निरीक्षण के दौरान अखिलेश मिश्रा ने कहा कि रेलवे लगातार ट्रैक को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है और आने वाले समय में ट्रैक विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए अभी से आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि भविष्य में बढ़ते रेल परिचालन का दबाव आसानी से संभाला जा सके.

सिग्नलिंग सिस्टम की नियमित जांच जरूरी