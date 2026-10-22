बातचीत से यात्रियों की समस्याएं सुलझाएगी रेलवे, डीआरएम ने 118 रेलवे स्टेशनों पर लोगों से किया जनसंवाद
रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यात्रियों से सीधे संवाद कर स्टेशन की साफ-सफाई, उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:56 PM IST
रतलाम: भारतीय रेलवे अब यात्रियों से संवाद कर स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने जा रही है. रतलाम रेल मंडल के सभी 118 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें यात्रियों से स्वच्छता और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया गया और सुझाव भी प्राप्त किए गए.
कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यात्रियों से सीधे संवाद कर स्टेशन की साफ-सफाई, उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया.
डीआरएम ने भी किया जनसंवाद, यात्रियों ने खुलकर दिए सुझाव और बताई समस्या
रतलाम रेल मंडल द्वारा यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार, स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा यात्रियों के सुझावों को रेलवे की कार्यप्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से मंडल के सभी 118 रेलवे स्टेशनों पर रेल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रेलवे डीआरएम सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग स्थान पर जनसंवाद कर यात्रियों से चर्चा की है.
रेल जल संवाद के दौरान यात्रियों ने भी अपनी समस्या बताई
इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार ने इंदौर, सनावद एवं ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से संवाद किया. वहीं अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) अक्षय कुमार ने उज्जैन, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज एवं लक्ष्मीबाई नगर स्टेशनों पर, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) कुंजीलाल मीना ने मक्सी स्टेशन पर यात्रियों से चर्चा की है. इस रेल जल संवाद के दौरान यात्रियों ने भी अपनी समस्या बताई है.
वहीं, कई महत्वपूर्ण सुझाव भी इस रेल जन संवाद के दौरान यात्रियों के द्वारा दिए गए हैं. अधिकांश स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिक सुझाव एवं समस्याएं सामने आई है. बहरहाल इस रेल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान यात्रियों से चर्चा कर उनका फीडबैक लेने के साथ ही यात्रियों को स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय एवं अन्य यात्री सुविधा क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया है.