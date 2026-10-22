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बातचीत से यात्रियों की समस्याएं सुलझाएगी रेलवे, डीआरएम ने 118 रेलवे स्टेशनों पर लोगों से किया जनसंवाद

डीआरएम ने 118 रेलवे स्टेशनों पर किया जनसंवाद ( ETV Bharat )

रतलाम: भारतीय रेलवे अब यात्रियों से संवाद कर स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने जा रही है. रतलाम रेल मंडल के सभी 118 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें यात्रियों से स्वच्छता और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया गया और सुझाव भी प्राप्त किए गए.

कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यात्रियों से सीधे संवाद कर स्टेशन की साफ-सफाई, उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया.

डीआरएम ने 118 रेलवे स्टेशनों पर किया जनसंवाद (ETV Bharat) डीआरएम ने भी किया जनसंवाद, यात्रियों ने खुलकर दिए सुझाव और बताई समस्या रतलाम रेल मंडल द्वारा यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार, स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा यात्रियों के सुझावों को रेलवे की कार्यप्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से मंडल के सभी 118 रेलवे स्टेशनों पर रेल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रेलवे डीआरएम सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग स्थान पर जनसंवाद कर यात्रियों से चर्चा की है. डीआरएम ने 118 रेलवे स्टेशनों पर किया जनसंवाद (ETV Bharat)