किसानों के आंदोलन का असर, नगड़ी में बनेगा रेलवे अंडरपास, इस महीने से शुरू होगी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
रांची के नगड़ी में डीआरएम और विधायक नवीन जायसवाल ने प्रस्तावित रेलवे अंडरपास स्थल का निरीक्षण किया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 13, 2026 at 2:56 PM IST
रांची: राजधानी के नगड़ी क्षेत्र के किसानों की सालों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में रेलवे ने पहल की है. रांची-लोहरदगा रेलमार्ग पर नगड़ी महतो टोली के समीप रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा. मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने हटिया विधायक नवीन जायसवाल के साथ प्रस्तावित अंडरपास स्थल का निरीक्षण किया. रेलवे KM 434/5 के समीप हुए इस निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद रहे. किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए जल्द अंडरपास निर्माण की मांग की.
रेलवे अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा
खास बात यह रही कि नगड़ी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन के दूसरे दिन ही रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. आंदोलन के बाद हुए इस निरीक्षण को किसानों की मांग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निरीक्षण के बाद डीआरएम ने ग्रामीणों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महतो टोली के समीप अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए सबसे पहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जाएगा.
डीपीआर तैयार करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 माह के भीतर इसकी कार्ययोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा. मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दिया गया. डीआरएम ने कहा कि रेलवे ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करता है. विकास कार्यों में जनता को साथ लेकर आगे बढ़ना रेलवे की प्राथमिकता है.
रेलवे लाइन के पार सैकड़ों किसानों की जमीन
दरअसल, नगड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन के दूसरी ओर सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि है।.खेतों तक पहुंचने के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती-किसानी से जुड़े काम प्रभावित होते हैं.
किसानों की ओर से लंबे समय से यहां अंडरपास निर्माण की मांग की जा रही थी, इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता भी अपनाया. किसानों का कहना है कि रेलवे लाइन के पार स्थित खेतों तक आसानी से पहुंचने की व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि खेती के काम में अनावश्यक परेशानी नहीं हो.
विधायक ने प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की मांग की
निरीक्षण के दौरान हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने किसानों की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि रेलवे लाइन के उस पार सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि है. खेतों तक पहुंचने में उन्हें लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. यह समस्या कई वर्षों से लंबित है. इसलिए अंडरपास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द कराया जाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि रेलवे की ओर से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई होगी और किसानों को स्थायी समाधान मिल सकेगा.
निरीक्षण के दौरान नगड़ी मुखिया जय गोपाल उरांव, चूड़ामणि महतो, प्रभात महतो, रघुनंदन महतो, राजेश महतो, अर्जुन महतो, शीला देवी, रामबरन महतो, भाजपा नगड़ी मंडल अध्यक्ष रितेश राज, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश केसरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे.
अब किसानों की नजर DPR और आगे की कार्रवाई पर
डीआरएम के आश्वासन और अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद किसानों को अंडरपास निर्माण की उम्मीद जगी है. हालांकि, अब इस मांग को जमीन पर उतारने के लिए डीपीआर तैयार होने और उसके बाद की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार रहेगा. किसानों के लिए सबसे अहम यह है कि वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान जल्द हो.
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