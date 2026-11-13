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किसानों के आंदोलन का असर, नगड़ी में बनेगा रेलवे अंडरपास, इस महीने से शुरू होगी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान विधायक और डीआरएम ( Etv Bharat )

रेलवे अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा