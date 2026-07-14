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दिल्ली-NCR में मंगलवार तड़के हुई बूंदाबांदी, तापमान में आई गिरावट, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

इंडिया गेट पर बारिश में घूमते लोग ( फाइल फोटो )