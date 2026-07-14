दिल्ली-NCR में मंगलवार तड़के हुई बूंदाबांदी, तापमान में आई गिरावट, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में 13 से 19 जुलाई के बीच बारिश की संभावना है.
Published : July 14, 2026 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के हुई बारिश ने लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत दिलाई. बारिश के साथ चली तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.
अगर बात बीते दिन यानि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. हवा में नमी का स्तर 76 से 45 प्रतिशत रहा. दिल्ली के सफदरजंग में सोमवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 13, 2026
(वीडियो रेल भवन इलाके से है) pic.twitter.com/QCcQCCp1ku
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज मंगलवार 14 जुलाई को शहर अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. यानी आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे IMD अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में 13 से 19 जुलाई के बीच बारिश की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 148 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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