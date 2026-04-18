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साढ़े 6 एकड़ जमीन पर बनेगा आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक, लाइसेंस के लिए टेस्ट की प्रक्रिया होगी हाईटेक

कोरबा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर बुंदेली गांव में एक करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण होगा.

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ड्राइविंग ट्रैक कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 10:08 AM IST

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कोरबा: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब तक आवेदकों के ड्राइविंग टेस्ट लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी. लंबे समय से परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग ट्रैक निर्माण का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन अब सारी अड़चन दूर हो गई है. शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव बुंदेली में एक करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण होगा. इसके लिए विभाग को साढ़े 6 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है.

अब तक खुले मैदान में होता था टेस्ट

परिवहन विभाग के पास अपना ड्राइविंग ट्रैक नहीं होने के कारण मैदान या खुली जगह पर अंदाज से वाहन चालकों का टेस्ट लेकर लाइसेंस जारी किए जाते हैं. एजेंटों के माध्यम से आने वाले आवेदन को परिवहन विभाग द्वारा पास कर दिया जाता था. एक तरह से आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है. लेकिन अब शहर से दूर बुंदेली गांव में जल्द ही आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक बनाया जाएगा. डीएमएफ से 1.75 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक के लिए परिवहन विभाग को साढ़े 6 एकड़ जमीन आवंटन के बाद आगे की तैयारी शुरू कर दी गई है.

सेंसर और सीसीटीवी कैमरे भी होंगे

जिला परिवहन विभाग के अनुसार बुंदेली में बनने वाले ड्राइविंग ट्रैक में सेंसर व सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. यहां 8 के आकार का ड्राइविंग एरिया, रिवर्स पार्किंग और ढलान के लिए अलग-अलग ट्रैक बनेंगे. ट्रैक में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की प्रक्रिया हाईटेक होगी. अब तक लाइसेंस बनवाना आसान हुआ करता था, लेकिन अब बिना टेस्ट के लाइसेंस नहीं मिलेगा. आवेदकों को टेस्ट से गुजरना होगा.

जमीन मिली अब टेस्ट के बाद ही मिलेगा लाइसेंस

जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताया कि परिवहन विभाग के लिए बुंदेली में जमीन आवंटित की गई है.जल्द ही एक आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण कर लिया जाएगा. पूरा ड्राइविंग ट्रैक हाईटेक होगा. मशीनीकृत टेस्ट लिया जाएगा. आवेदक अपनी कुशलता साबित नहीं करते तो वह ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे. इससे अनट्रेंड ड्राइवर सड़क पर वाहन नहीं चला पाएंगे. भविष्य में इस पूरी प्रक्रिया से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.

हर दिन आते हैं लगभग 30 आवेदन

वर्तमान में परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर दिन औसतन 25-30 आवेदन पहुंचते हैं. आधुनिक ट्रैक में आवेदकों को ड्राइविंग के दौरान वाहन चलाने
की अपनी कुशलता को साबित करना होगा. खासतौर पर औद्योगिक जिला होने के कारण हैवी व्हीकल के लाइसेंस बनवाने के लिए बड़े तादात में आवेदक परिवहन विभाग पहुंचते हैं. जिनका टेस्ट लेना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार नौसिखिया हैवी व्हीकल के चालकों के कारण बड़े हादसे भी हो जाते हैं. टेस्ट की अनिवार्यता और व्यवस्था के बाद इस तरह की परिस्थितियों से भी कुछ राहत जरूर मिलेगी.

प्रक्रिया हाईटेक होने से गड़बड़ी की संभावना कम

टेस्ट पूरी तरह से पारदर्शी होगी. प्रक्रिया के दौरान सेंसर लगे होंगे. आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप वाहन चलाते हुए अपनी कुशलता साबित नहीं करते है तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उन्हें टेस्ट में फेल कर देगा. मानवीय हस्तक्षेप नहीं होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी.

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