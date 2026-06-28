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यूपी के इस एआरटीओ कार्यालय में दिव्यांग भी लाइसेंस के लिए फिट, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से बड़ी संख्या में जारी हुए डीएल

उन्नाव के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं.

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से बड़ी संख्या में जारी हुए डीएल.
फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से बड़ी संख्या में जारी हुए डीएल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:10 PM IST

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केस 1: अहमद हुसैन उन्नाव के सराय तालिब निवासी हैं. उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1955 है. ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो रिन्यूअल के लिए जो 11 जून की तिथि का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया वह उन्नाव के अधिकृत डॉक्टरों की तरफ से जारी ही नहीं किया गया. फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो गया.

केस 2: गुलाम रसूल शेख उन्नाव के बीघापुर निवासी हैं. उनकी जन्म तिथि 22 फरवरी 1980 है. 11 जून को उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया वह अधिकृत डॉक्टरों की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन मेडिकल लगा तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो गया.

जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट.
जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

केस 3: अनीश उन्नाव के रहने वाले हैं. उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1996 है. 11 जून को उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया उसमें मेडिकल ऑफिसर की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया, लेकिन वह मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत ही नहीं हैं.

केस 4: उन्नाव के हसनगंज निवासी राघवेंद्र सिंह की डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1986 है. 11 जून को जारी मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में लगाया, लेकिन जो सर्टिफिकेट लगा वह अधिकृत डॉक्टरों की तरफ से जारी नहीं हुआ था. बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो गया.

जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट.
जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

केस 5: उन्नाव के हसनगंज निवासी नवल किशोर की उम्र 20 जून 1976 है. 11 जून को उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और अपने लाइसेंस के नवीनीकरण में लगाया वह फर्जी है. मेडिकल सर्टिफिकेट पर उनकी फोटो भी नहीं है, फिर भी परिवहन विभाग की नजर में सब सही है.

केस 6: अमित कुमार उन्नाव के बारी थाना निवासी हैं. 13 जून 1983 उनकी जन्म तिथि है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ी. 11 जून को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो गया. उन्हें भी मेडिकल सर्टिफिकेट इस अस्पताल से जारी हुआ जो परिवहन विभाग के डॉक्टरों के पैनल में शामिल नहीं है.

जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट.
जारी किए गए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ : यह सभी मामले महज बानगी हैं. उन्नाव के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले इस कार्यालय में कार्यरत रहे कर्मचारी ने ही इसकी पोल खोली है. बताया कि लगातार बड़ी संख्या में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में लगाए भी जा रहे हैं. हजारों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. इन मेडिकल सर्टिफिकेट में सभी को पास किया जा रहा है.

अधिकृत डॉक्टरों को बाईपास कर जारी हो रहे मेडिकल : उन्नाव एआरटीओ कार्यालय में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जिन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से अधिकृत किया गया है उनमें डॉ. आरिफ मजीद और डॉ. सौरभ सचान शामिल हैं. आरिफ मजीद सीएमओ ऑफिस उन्नाव में तैनात हैं, जबकि डॉ. सौरभ सचान सीएचसी अचलगंज में. डॉ. आरिफ मजीद का mcr नंबर 44176 है, जबकि डॉ. सौरभ सचान का 054828. अब इन दोनों डॉक्टरों से इतर बाईपास कर जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उनमें धीरेंद्र अवधूत राव मारकंडे का नाम है, जबकि इसके बारे में अधिकारियों को भी खबर नहीं है.

डीएल रिनुअल में मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य : ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है. मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान आवेदक की आईसाइट चेक करने से लेकर किसी अंग से दिव्यांग न होने, वर्णांधता से ग्रसित न होने और ब्लड ग्रुप की जांच होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होता है.

मामला खुला तो कर्मचारी को हटाया : हाल ही में उन्नाव आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने का मामला खुला तो उन्नाव की एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शिव सिंह को नौकरी से हटा दिया. डाटा एंट्री ऑपरेटर शिव सिंह लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रुटनी का कार्य करते थे. शिव सिंह ने एक आवेदक राजेश विश्वकर्मा की आंखों में प्रथम दृष्टया तिरछापन और दृश्यता कम होने के बावजूद मेडिकल कराए बिना ही स्क्रुटनी कर दी. इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई.

इसी तरह एक आवेदक उमेश चंद तिवारी से मेडिकल प्रमाण लिए बिना ही स्क्रुटनी कर दी गई, जबकि लाइसेंस रिन्यूअल में मेडिकल सर्टिफिकेट लगना अनिवार्य है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सिल्वर टच कंपनी के एचआर को पत्र लिखकर शिव सिंह को उन्नाव एआरटीओ कार्यालय से हटाने के लिए पत्र लिखा और शिव सिंह को हटा दिया गया.

सवाल अफसरों की भी कार्यशैली पर : सवाल एआरटीओ की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं. कारण है कि यहां लाइसेंस नवीनीकरण में स्क्रुटनी का काम सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर शिव सिंह के पास ही नहीं था, बल्कि डाटा एंट्री ऑपरेटर शुभम देव तिवारी भी लाइसेंस रिन्यूअल करता है, लेकिन शुभम को बचा लिया गया, जबकि शिव सिंह को हटा दिया गया.

शिव सिंह का कहना है कि शुभम तिवारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हेड क्वार्टर पर तैनात सिल्वर टच कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का रिश्तेदार है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. असल दोषी शुभम तिवारी ही है. आज तक न जाने कितने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए ही स्क्रुटनी की है. एआरटीओ प्रशासन उसे बचा रही हैं. मुझे साजिश के तहत फंसाकर ऐसा किया गया है.

जांच चल रही, कैंसिल होगा डीएल : उन्नाव की एआरटीओ (प्रशासन) श्वेता वर्मा का कहना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर शिव सिंह की शिकायत मिली थी कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ही वे लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन की स्क्रूटनी कर रहे थे. जांच में सारे तथ्य सामने आए हैं. इसके बाद उन्हें कंपनी से हटाने के लिए पत्र लिखा गया है. जहां तक बात दूसरे डाटा एंट्री ऑपरेटर शुभम तिवारी की है तो उसकी भी जांच कराई जा रही है. दोषी पाए जाने पर उसे भी हटाया जाएगा. फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से जारी हो रहे हैं इसकी भी जांच कराई जा रही है. अब तक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए होंगे, उन्हें निरस्त कराया जाएगा.

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