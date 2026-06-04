ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, 1080 लोगों को भेजा गया नोटिस
हजारीबाग में पिछले चार महीनों में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 1080 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
Published : June 4, 2026 at 5:04 PM IST
हजारीबाग: यातायात नियम का उल्लंघन करने पर हजारीबाग में लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. पिछले चार माह में पुलिस और परिवहन विभाग ने 1,080 लाइसेंस निलंबित करने के लिए कार्रवाई की है. यह आंकड़ा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का है. यही नहीं, लाइसेंस निलंबन करने के अलावा फाइन का भी प्रावधान है.
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की हजारीबाग में खैर नहीं. फाइन तो कटेगा ही, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा. इसके बाद भी नहीं सुधरे तो पांच हजार का जुर्माना और लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, रफ ड्राइविंग, बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. सड़कों पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों की संख्या बहुत अधिक है. यही वजह है कि परिवहन विभाग ने अब नियमों को उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करना शुरू कर दिया है.
|माह
|निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या
|जनवरी
|235
|फरवरी
|234
|मार्च
|292
|अप्रैल
|299
|कुल
|1080
यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस जागरूकता अभियान चलाती है. वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ उनका पालन करने के लिए भी कहा जाता है. इनका कहना है कि विभाग यह कभी नहीं चाहता है कि लोगों का अनावश्यक फाइन काटा जाए. फाइन काटने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को सबक सिखाना है कि यातायात नियमों का पालन करें.
उनका कहना है कि हजारीबाग में दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है. दुर्घटना होने पर माथे पर चोट ना लगे, इसे लेकर हेलमेट का उपयोग किया जाता है. सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौत का कारण माथे पर चोट लगना होता है. हर एक चालक को यह समझना चाहिए कि उसका जीवन उसके परिवार के लिए अनमोल है. हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों की जान बचाने के लिए यह कठोर कदम उठाया है. जरूरत है हर एक चालक यातायात नियम का पालन करें.
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