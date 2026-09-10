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ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो देखना होगा वीडियो

​वीडियो में संकेतों और नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर वाहन चलाने से पहले ही हर नागरिक को यातायात के बुनियादी उसूलों से पूरी तरह अवगत कराना है. इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में नशे में वाहन चलाने के नुकसान, ट्रैफिक सिग्नलों के अर्थ, सड़क पर ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, और यातायात नियमों के पालन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से शामिल की गई हैं. वीडियो देखने के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलेगा

कोरबा: ​सड़क हादसों पर लगाम लगाने और चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य शुरुआत की है. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान ही ट्रैफिक नियमों से जुड़ा एक विशेष वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नई व्यवस्था के तहत, ऑनलाइन टेस्ट या परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को 10 से 15 मिनट का एक जागरूकता वीडियो दिखाया जाएगा. जिसके बाद ही लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.

वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा लाइसेंस

जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा आसान प्रक्रिया के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है. पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है. इसके 30 दिन बाद परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है. लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ मिनट का वीडियो अनिवार्य तौर पर अभ्यर्थियों को दिखाया जा रहा है. वीडियो देखे बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. इससे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी. प्रयास यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए और ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए.

परिवहन विभाग की नई पहल (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रैफिक नियम की जानकारी के साथ दुर्घटना में कमी जाने का प्रयास

गौरतलब है कि आए दिन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही के कारण देश भर में अनगिनत सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. कोरबा जिले में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या औसतन हर साल 200 के आसपास रहती है. दुर्घटनाओं और हादसों की संख्या इससे कहीं अधिक है. लाइसेंस के पहले जागरूकता से जुड़ा परिवहन विभाग ने यह कड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है. विभाग का यह प्रयास है कि जब कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करे, तो उसे शुरुआती स्तर पर ही ट्रैफिक नियमों की अच्छी तरह से जानकारी दी जाए, ताकि वह सड़क पर दूसरों के लिए खतरा न बने. ​

लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान ही दिखाया जा रहा ट्रैफिक अवेयरनेस वीडियो (ETV Bharat Chhattisgarh)

लाइसेंस प्रक्रिया का अब अनिवार्य हिस्सा बना वीडियो

सामान्य तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में पहले लर्निंग लाइसेंस और उसके 30 दिन बाद स्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन और ऑफलाइन चरणों में अब इस जागरूकता वीडियो को एक अहम पड़ाव के रूप में जोड़ दिया गया है. जब तक आवेदक इस निर्धारित वीडियो को पूरा नहीं देख लेगा, तब तक उसकी लाइसेंस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी. परिवहन विभाग की इस पहल से जहां एक ओर लाइसेंस धारकों में ट्रैफिक सेंस मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशासनिक सख्ती भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है.

10 से 15 मिनट का एक जागरूकता वीडियो दिखाया जा रहा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर दिन आते हैं लगभग 30 आवेदन

वर्तमान में परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर दिन औसतन 25-30 आवेदन पहुंचते हैं. खासतौर पर औद्योगिक जिला होने के कारण हैवी व्हीकल के लाइसेंस बनवाने के लिए बड़ी तादात में आवेदक परिवहन विभाग पहुंचते हैं. जिनका टेस्ट लेना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार नौसिखिया हैवी व्हीकल के चालकों के कारण बड़े हादसे भी हो जाते हैं. टेस्ट में वीडियो की अनिवार्यता और जागरूकता से इस तरह की परिस्थितियों से कुछ राहत जरूर मिलेगी.