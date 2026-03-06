ETV Bharat / state

गोरखपुर में पांच साल से मैन्युअल टेस्ट से जारी हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, धूल फांक रहा ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामवृक्ष सोनकर ने बताया कि कार्यदाई संस्था ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को हैंडोवर कर दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए जा रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 5:01 PM IST

गोरखपुर: डीटीआई यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट गोरखपुर के चारगांव में करीब 5 साल पहले बनकर तैयार हो गया. चालक प्रशिक्षण केंद्र में लगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को कार्यदाई संस्थान ने हैंडोवर भी कर दिया है. बावजूद इसके यहां ड्राइविंग की पाठशाला अब तक शुरू नहीं हो पा रही है. ड्राइविंग ट्रैक पर लगे 40 टावर और सीसी कैमरे ऑनलाइन सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं.

सिम्युलेटर और मशीनें धूल फांक रहीं: इस भवन में लगे सिम्युलेटर और अन्य मशीनें धूल फांक रही हैं. यही वजह है कि परिवहन विभाग मैन्युअल टेस्ट के जरिए ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहा है. जबकि अप्रशिक्षित चालकों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. 5 साल बीत गए लेकिन न सरकार की मंशा पूरी हुई और न ही युवाओं को चालक बनने का प्रशिक्षण आरंभ हो पाया.

सिम्युलेटर और मशीनें धूल फांक रहीं. (Video Credit: ETV Bharat)

आरटीओ प्रशासन का आश्वासन: आज भी इस भवन से सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए जा रहे हैं. संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामवृक्ष सोनकर ने बताया कि कार्यदाई संस्था ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को हैंडोवर कर दिया है. मुख्यालय स्तर पर गोरखपुर में चालक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही चालक प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट गोरखपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)

संस्थान में मौजूद है आधुनिक सुविधाएं: चालक प्रशिक्षण केंद्र के ड्राइविंग ट्रैक पर टावर, सीसी कैमरे और सिग्नल पूरी तरह लग चुके हैं. कंप्यूटर कक्ष में छोटे सिम्युलेटर और अन्य आवश्यक उपकरण भी लगा दिए गए हैं. कुशल चालक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यहां एक माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के अलावा यहां ठहरने की सुविधा, नाश्ता और भोजन के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
ड्राइवर्स को जानकारी देता कर्मचारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हॉस्टल और ऑडिटोरियम की व्यवस्था: सुविधा संपन्न ड्राइविंग ट्रैक पर प्रशिक्षण के साथ दूर-दराज के अभ्यर्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी. प्रथम तल पर सेंटर हेड का सर्विलांस सभागार, अभ्यर्थियों के रुकने के लिए कमरे और 100 लोगों के लिए ऑडिटोरियम बना है. भवन के भूतल पर प्रयोगशाला भी बनाई गई है. कोई भी व्यक्ति यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना लाइसेंस आसानी से बनवा सकेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामवृक्ष सोनकर (Photo Credit: ETV Bharat)

निगरानी के लिए तैनात होंगे निरीक्षक: प्रशिक्षण के साथ यातायात के नियमों की समुचित जानकारी भी प्रदान की जाएगी. इसकी निगरानी के लिए विशेष रूप से संभागीय निरीक्षक तैनात किए जाएंगे. अभी मैन्युअल टेस्ट से लाइसेंस जारी होने के कारण प्रशिक्षित चालकों की संख्या चिन्हित करना कठिन हो रहा है. फिलहाल ड्राइविंग ट्रैक पर लगे 40 टावर कैमरे और सिम्युलेटर सक्रिय नहीं हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटराइज्ड टेस्ट जल्द होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

90 लाख का बजट और अधूरा लक्ष्य: युवाओं को एक ही छत के नीचे कुशल चालक बनाने के उद्देश्य से शासन ने चारगांव में इस केंद्र का निर्माण कराया है. करीब 90 लाख के बजट से 15 अक्टूबर 2020 को इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया था. लेकिन पिछले 5 साल के दौरान सरकार की मंशा के अनुरूप यहां कार्य शुरू नहीं हो सका. युवाओं को चालक बनने का प्रशिक्षण आज भी एक प्रतीक्षा का विषय बना हुआ है.

