गोरखपुर में पांच साल से मैन्युअल टेस्ट से जारी हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, धूल फांक रहा ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए जा रहे हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: डीटीआई यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट गोरखपुर के चारगांव में करीब 5 साल पहले बनकर तैयार हो गया. चालक प्रशिक्षण केंद्र में लगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को कार्यदाई संस्थान ने हैंडोवर भी कर दिया है. बावजूद इसके यहां ड्राइविंग की पाठशाला अब तक शुरू नहीं हो पा रही है. ड्राइविंग ट्रैक पर लगे 40 टावर और सीसी कैमरे ऑनलाइन सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं. सिम्युलेटर और मशीनें धूल फांक रहीं: इस भवन में लगे सिम्युलेटर और अन्य मशीनें धूल फांक रही हैं. यही वजह है कि परिवहन विभाग मैन्युअल टेस्ट के जरिए ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहा है. जबकि अप्रशिक्षित चालकों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. 5 साल बीत गए लेकिन न सरकार की मंशा पूरी हुई और न ही युवाओं को चालक बनने का प्रशिक्षण आरंभ हो पाया. सिम्युलेटर और मशीनें धूल फांक रहीं. (Video Credit: ETV Bharat) आरटीओ प्रशासन का आश्वासन: आज भी इस भवन से सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए जा रहे हैं. संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामवृक्ष सोनकर ने बताया कि कार्यदाई संस्था ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को हैंडोवर कर दिया है. मुख्यालय स्तर पर गोरखपुर में चालक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही चालक प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे.