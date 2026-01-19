ETV Bharat / state

विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस बना सबसे कठिन और भारत में सबसे आसान, इस पर अधिकारी दें ध्यानः परिवहन मंत्री

डीएल बनाने की उम्र 16 होनी चाहिएः इस मौके पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, इसलिए हादसे अधिक दिखते हैं. 'नो हेलमेट नो फ्यूल' मन के मुताबिक सफल नहीं रहा है. लोगों को जागरूक करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं. केवल नौकरी के लिए सड़क सुरक्षा का नेक कार्य न करें, ईश्वर सब देखता है. परिवहन मंत्री ने कहा कि 18 की जगह 16 वर्ष वालों का डीएल बनाया जाना चाहिए. हाईवे पर जो नियम लागू किए, लोग उनका पालन नहीं करते. स्पीड कम करने के साथ एंट्री एक्जिट टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं. एक्सप्रेस वे पर कहीं भी होल्डिंग एरिया नहीं है. कम से कम दो होल्डिंग एरिया, रेस्टोरेंट और डोरमेट्री हो. कहीं ट्रॉमा सेंटर नहीं हैं. हर एक्सप्रेसवे पर 100 किमी पर एक ट्रॉमा सेंटर हो. छोटी और बड़ी सड़कों के जोड़ पर ब्रेकर बनें. साइनेज कम हो गए हैं, इन्हें बढ़ाएं.

लखनऊः उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर सड़क हादसे भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं. हर रोज सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं और घायल भी हो रहे है. सीएम योगी हादसों का आंकड़ा 50% तक कम करने का टास्क देते हैं, लेकिन पूरा कभी नहीं होता. इसलिए सड़क हादसों को कम करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) की तरफ से लखनऊ में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और यूपीडा के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है. पहले दिन सोमवार को कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह ने किया.

एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रशिक्षण. (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा को लेकर एग्जाम होः मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर एग्जाम हो और बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में अंक जुड़ें. ऐसा होगा तो बच्चे शुरुआत से ही रोड सेफ्टी की शिक्षा ग्रहण करेंगे जो जीवन भर उनके मन मस्तिष्क में बस रहेगा. मैन्युफैक्चर से कहिए जब लिमिट 120 की है तो स्पीड लिमिट क्यों बढ़ाकर देते हैं. भारत में जब स्पीड लिमिट ही 120 है तो ऐसी गाड़ियां भारत के लिए बनी क्यों रही हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर हो. परिवहन मंत्री ने कहा कि डीएल कड़ाई से बनें. विदेशों में मुश्किल से बनता है, भारत में सबसे आसान. बगैर टेस्टिंग डीएल न बनाएं.



लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर होने चाहिएः परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने कहा कि जिम्मेदारियां मिली-जुली हैं. दो ड्राइवर लंबी दूरी की बसों में होने चाहिए. छोटी सड़कें जहां बड़ी से मिलती हैं, वहां आईलैंड बनने चाहिए, लेकिन ऐसा होने से पहले बोरों में रेत भरकर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. छोटे-छोटे प्रयासों के विषय में सोचना होगा. अस्पतालों के ट्रॉमा की मॉनिटरिंग, उन्हें देखना, पार्किंग की जगह आइडेंटिफाई आदि भी विभाग का काम है. अफसर इसे समझें. सेव लाइफ फाउंडेशन ने 20 जिलों की स्टडी की. एम्बुलेंस की कार्यप्रणाली देखी. अब सीएम के निर्देश पर ऐसी स्टडी सभी जिलों में होगी. सड़क सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ का बजट मांगा है. स्टेट लेवल पर 112 टाइप बॉडी, पोर्टल आदि बनाना होगा. पैदलयात्रियों के अलग रूट बनें. टू व्हीलर्स के लिए अलग हों. कई देशों में वाहन यूजर्स के अनुरूप सड़क पर जगह मिलती है. 50 साल में जीरो फेटेलिटी स्टेट बनाने का लक्ष्य है.



टी जंक्शन पर हादसे हो रहेः प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान ने कहा कि टी जंक्शन पर हादसे हो रहे हैं. इसके इंप्रूवमेंट के लिए एस्टीमेट बनाया है. लोक निर्माण के बजट में इसे शामिल किया जाएगा. रोड एक्सीडेंट शून्य करने में सभी विभागों का योगदान जरूरी है. आईआरटीई के डायरेक्टर डॉ रोहित बलूजा का कहना है कि हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर गुड़गांव में बनाया है. 218 जंक्शन गुड़गांव में हैं. इसके अंदर कई विभाग काम कर रहे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एनफोर्समेंट में कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह सब दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे. सड़क पर इंटरसेप्टर हमारा ट्रेडमार्क है.



