गाजियाबाद में अब इन गाड़ियों की एंट्री बंद, नियम तोड़ने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना

दिल्ली के बाद अब गाज़ियाबाद भी गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. गाजियाबाद में BS-3 और BS-4 मानक वाले वाहनों के संचालन पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंधित वाहनों के संचालक पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब सख्ती बढ़ा दी गई है. कई तरह के पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. अगर आप भी घर से प्रतिबंधित वाहन लेकर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए. प्रतिबंधित वाहनों का संचालन करने पर हजारों रुपये का जुर्माना लग सकता है. प्रतिबंधित वाहनों के संचालक पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो वाहनों की चेकिंग करने के साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रही हैं.

गाजियाबाद और नोएडा में GRAP 3 लागू: ARTO प्रशासन मनोज कुमार के मुताबिक़, मौजूदा समय में गाजियाबाद और नोएडा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू है, जिसके तहत BS-3 और BS-4 मानक वाले वाहनों के संचालक पर प्रतिबंध है. प्रतिबंधित वाहनों के संचालन पर दस हज़ार का जुर्माना लगाया जा रहा है. गाजियाबाद और नोएडा में परिवहन विभाग की टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है. गाजियाबाद में परिवहन विभाग के चार प्रवर्तन दल और नोएडा में 6 प्रवर्तन दल प्रतिबंधित वाहनों का संचालन होता मिलने पर दस हजार का जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं.

विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत: परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में BS-3 पेट्रोल वाहनों की संख्या तकरीबन 1 लाख 55 हज़ार है. जबकि भारत स्टेज 4 डीजल वाहनों की संख्या 75 हज़ार 661 है. बुधवार, 12 अक्टूबर से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है.

कई तरह के वाहनों के संचालक पर प्रतिबंध: एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण के चलते केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कई तरह के वाहनों के संचालक पर प्रतिबंध लगाया गया है. आयोग के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए टीमों की तनाती की गई है. प्रतिबंधित वाहनों के संचालक पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

गाजियाबाद में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भी क्विक रिस्पांस टीमें गठित की गई है. यह क्विक रिस्पांस टीम में जलकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग और निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए तीन शिफ्टों में नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं.



