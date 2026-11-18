ड्राइवर महासंगठन का जश्न, आंदोलन के बीच एक मांग पूरी होते ही खुशी से झूम उठे ड्राइवर, बाकी 2 मांग के लिए 15 दिन का समय
संघर्ष और बातचीत के बाद ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग पर सहमति बनने पर धमतरी में निकाली गई भव्य बाइक रैली
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 2:17 PM IST
धमतरी: ड्राइवर महासंगठन के आंदोलन के बाद तीन मांगों में से एक मांग पर सरकार की सहमति मिल गई है. इसकी जानकारी मिलते ही ड्राइवर संगठन में खुशी की लहर दौड़ गई. इसी खुशी का इजहार करने मंगलवार को धमतरी में ड्राइवर महासंगठन ने भव्य बाइक रैली निकाली.
डीजे की धुन, नाचते-गाते सदस्य और एक-दूसरे को बधाई देते ड्राइवरों का उत्साह देखते ही बन रहा था. कई किलोमीटर तक निकली इस रैली में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए. हालांकि, संगठन ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. बाकी दो मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है. तय समय में मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
स्टेयरिंग छोड़ा आंदोलन का असर
दरअसल, ड्राइवर महासंगठन अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर स्टेयरिंग छोड़ा आंदोलन कर रहा था. धमतरी जिले के भी चिटौद में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी था जहां धमतरी और बालोद जिले के ड्राइवरों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की थी. आंदोलन के दौरान बसों और मालवाहक वाहनों को रोककर चालकों से समर्थन देने की अपील भी की गई.
इस मांग पर बनी सहमति
लगातार कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी रहा. ड्राइवर महासंगठन की प्रमुख मांगों में ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का गठन शामिल था. लंबे संघर्ष और बातचीत के बाद ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग पर सरकार ने सहमति जताई है. इसे संगठन अपनी पहली बड़ी जीत मान रहा है.
हमें लंबे प्रयासों के बाद तीन मांगों में से एक मांग पर सफलता मिली है और सरकार को ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग स्वीकार करनी पड़ी है. बाकी दो मांगों को लेकर भी केंद्र सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है.- नोहर साहू, संभाग प्रभारी, ड्राइवर महासंगठन
दीपावली तो सभी ने मनाई, लेकिन आज का दिन सारथी समाज के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है. ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग पूरी हो गई और ड्राइवर आयोग और ड्राइवर सुरक्षा कानून को लेकर केंद्रीय स्तर पर बातचीत हुई है. इसलिए जश्न मना रहे हैं.- महेश मंडावी, जिलाध्यक्ष ड्राइवर महासंगठन
डीजे की धुन पर नाचे ड्राइवर्स
इसी उपलब्धि की खुशी में पुरूर से बाइक रैली निकाली गई, जो धमतरी शहर पहुंची. रैली अंबेडकर चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, घड़ी चौक, सिहावा चौक और पावर हाउस होते हुए अर्जुनी चौक पहुंची. इसके बाद वापस पुरूर पहुंचकर रैली का समापन किया गया. इस दौरान डीजे की धुन पर ड्राइवर महासंगठन के सदस्य जमकर थिरकते नजर आए. एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई.