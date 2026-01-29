क्या है स्लीप एपनिया ? जिसकी चपेट में हैं कॉमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर, जानिए लक्षण और बचाव
एक्सपर्ट का कहना है कि स्लीप एपनिया से 25-30 प्रतिशत सड़क हादसे बढ़ जाते हैं. हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 7:53 PM IST
लखनऊ : व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर स्लीप एपनिया नामक बीमारी के शिकार ज्यादा होते हैं. इसी वजह से 25 से 30% सड़क हादसे हो रहे हैं. स्लीप एपनिया का सही समय पर इलाज जरूरी है, जिससे सड़क हादसे कम किए जा सकते हैं. गुरुवार को RTO के फिटनेस सेंटर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान एक्सपर्ट ने परिवहन विभाग को सड़क हादसे रोकने के लिए कई सुझाव दिए.
एक्सपर्ट की तरफ से परिवहन विभाग और सरकार से अपील की गई है कि इसके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस लाई जाए. रेगुलर मॉनिटरिंग से कॉमर्शियल ड्राइवरों को बचाया जा सकता है और सड़क हादसों पर नियंत्रण भी लग सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि 70% तक इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है.
स्लीप मेडिसन एक्सपर्ट डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने बताया, गाड़ी चलाते वक्त नींद आना बड़ी बीमारी है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 25 से 30 परसेंट तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट स्लीप एपनिया के कारण होता है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते वक्त रात में लोगों की सांस 10 सेकंड तक या इससे ज्यादा देर तक रुक जाती है. यह अक्सर रात भर में कई बार होता है. इसके कारण शरीर में कई बार स्ट्रेस होता है. इसके कारण दिन में सुस्ती, हार्ट अटैक का खतरा और रोड एक्सीडेंट बढ़ जाता है.
यह लक्षण है तो स्लीप स्टडी की जरूरत : डॉ. अपूर्वा सिंह ने बताया, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. अगर दिन में सुस्ती लगती है, सुबह उठने के बाद सिर में दर्द रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, रात में खर्राटे आते हैं, नींद टूटती है या बार-बार रात में पेशाब के लिए उठते हैं, तो आप इसकी स्क्रीनिंग करा लीजिए. आप स्लीप रोग विशेषज्ञ से जाकर मिलें और उनसे बात करें कि आपका रिस्क कितना है. अगर उसमें मॉडरेट रिस्क है, तो स्लीप स्टडी करने की जरूरत है.
मॉनिटरिंग हो चाहिए : उन्होंने कहा, मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी करें, क्योंकि इस बीमारी से जो सबसे ज्यादा सफर करता है वह कॉमर्शियल ड्राइवर है. ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है जो 16-16 घंटे गाड़ी चलाते हैं. यह रेगुलेटरी गाइडलाइन हो कि उनकी स्क्रीनिंग हो चाहे वार्षिक हो या मासिक. इसके लिए गाइडलाइंस और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए. इससे पता चलेगा कि ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए फिट है या नहीं.
ये बड़े ग्लोबल हादसे : ग्लोबल ट्रेजडी में जो सबसे बड़ा नाम है, उनमें चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अलास्का में एक बड़ी परमाणु दुर्घटना, 2013 में न्यूयॉर्क मेट्रो एक्सीडेंट. बेंगलुरु में एक न्यूज़ आई कि एक वॉचमैन ट्रैक पर गिर गया, क्योंकि वह 16 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट कर रहा था. यह सारे प्रीवेंट डिजास्टर है.
डॉक्टरों की परिवहन विभाग और सरकार को सलाह
- स्लीप एपनिया स्क्रीनिंग को कॉमर्शियल ड्राइवर के लिए मैंडेटरी करना चाहिए.
- स्लीप इवोल्यूशन ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए.
- इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए. स्लीप स्क्रीनिंग के लिए और स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए.
- रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग ड्राइविंग पेशेंट्स के लिए एक क्लियर नेशनल गाइडलाइंस जारी होना चाहिए.
स्लीप एपनिया के प्रकार : स्लीप मेडिसन स्पेशलिस्ट डॉ. अपूर्वा सिंह बताती हैं कि स्लीप एपनिया कई प्रकार की होती है. इनमें ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक गंभीर विकार है, जिसमें नींद के दौरान बार-बार सांस रुकती और आती है. अक्सर यह गले की मांसपेशियों के शिथिल होने की वजह से होता है. इसमें जोर से खर्राटे लेना, रात में हांफते हुए जागना और दिन में बहुत ज्यादा थकान लगना शामिल है. यह दिक्कत हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जोखिम बढ़ा सकती है. उन्होंने बताया कि सेंट्रल स्लीप एपनिया में मस्तिष्क से श्वसन मांसपेशियों को सही संकेत नहीं मिलता है. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया होता है जब ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों के लक्षण मौजूद हों.
स्लीप एपनिया बीमारी के कारक :
- गर्दन में ज्यादा फैट के कारण वायुमार्ग का संकुचित होना.
- संकरी गर्दन, टॉन्सिल का बड़ा होना.
- शराब का सेवन और धूम्रपान, जो गले की मांसपेशियों को शिथिल करते हैं.
- पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है. इसमें उम्र बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ता है.
करना पड़ता है ऑपरेशन : डॉक्टर स्लीप स्टडी की सलाह देते हैं, जिसमें नींद के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया की जांच की जाती है. कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन से प्रभावी उपचार संभव है, जो मास्क के माध्यम से लगातार हवा का दबाव बनाकर श्वसन मार्ग को खुला रखता है. वजन कम करके, शराब का सेवन छोड़कर और पीठ के बजाय करवट लेकर सोने से काफी लाभ होता है. ओरल एप्लायंसेज उपकरण से जबड़े की स्थिति बदलकर हवा का रास्ता साफ किया जाता है. अगर ये उपचार काम नहीं करते हैं, तो गले के टिश्यू को दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन भी किया जा सकता है.
सड़क सुरक्षा माह के दौरान उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट को न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है. हर घटना के जिम्मेदार ड्राइवर नहीं होते, लेकिन यह जरूर है जब कई-कई घंटे तक ड्राइवर वाहन चलाते हैं तो हादसों की संभावना बढ़ जाती है. उस पर अगर स्लीप एपनिया जैसी बीमारी हो तो दुर्घटनाओं की संभावना और बढ़ जाती है. डॉक्टरों की तरफ से सुझाव आए हैं उन पर विचार किया जाएगा. किसी भी कीमत पर हादसों को कम करना ही हमारा उद्देश्य है.
किंजल सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
यह भी पढ़ें : UP कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों को कैशलेस इलाज का तोहफा; 9 से 11 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र