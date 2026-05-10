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दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान!, अब इस धारा के तहत हो रही FIR, जानें इसके मायने

नई दिल्ली: अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो अब अपनी आदत सुधार लें. क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूर्वी रेंज की एडिशनल कमिश्नर विजयंता आर्या ने बताया कि 4 मई से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रखा है. इस अभियान के तहत 4 मई से लेकर 9 मई तक 7249 लोगों के चालान काटे गए हैं. इनमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 72 एफआईआर भी दर्ज की गई है.

यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 281 के तहत दर्ज की गई है. यह धारा आईपीसी की धारा 279 के तरह ही है. यह धारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है, जिससे दूसरे की जान को खतरा हो. इस बीएनएस की धारा 281 में एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रूद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होने पर 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना होने का प्रावधान है. साथ ही सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं.

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उन्होंने बताया कि आईपीसी के अंतर्गत भी धारा 279 के तहत रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने (रैश और नेगलिजेंस) वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती थी. लेकिन अक्सर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी. लेकिन अब एफआईआर की जा रही है तो यह लोगों को सुधारने का अच्छा तरीका है. शायद इससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करना शुरू कर दें. इसमें पुलिस के द्वारा गाड़ी जब्त करने और गिरफ्तार करने तक का अधिकार है. इसमें थाने और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ सकती है.

एडवोकेट सिंह ने आगे बताया कि एफआईआर के मामले में यह ध्यान रखने की बात है कि अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर पुलिस एफआईआर दर्ज की जा रही है तो पुलिस इसमें चार्जशीट कैसे फाइल करेगी. चार्जशीट फाइल होने के साथ ही इसमें तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो के सबूत भी पेश करने होंगे. वहीं, इसको लेकर के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ईस्टर्न रेंज की एडिशनल पुलिस कमिश्नर विजयंता आर्य ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करके 41a की तहत नोटिस देकर के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है. फिर बाउंड करके छोड़ दिया जाता है. इसमें गिरफ्तारी या चार्जशीट फाइल करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद लोग जागरूक होंगे और लॉन्ग ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बचेंगे.