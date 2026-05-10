ETV Bharat / state

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान!, अब इस धारा के तहत हो रही FIR, जानें इसके मायने

दिल्ली पुलिस ने छह दिन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 7249 लोगों के चालान काटे.

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान
दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान (FILE Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 4:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो अब अपनी आदत सुधार लें. क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूर्वी रेंज की एडिशनल कमिश्नर विजयंता आर्या ने बताया कि 4 मई से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रखा है. इस अभियान के तहत 4 मई से लेकर 9 मई तक 7249 लोगों के चालान काटे गए हैं. इनमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 72 एफआईआर भी दर्ज की गई है.

यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 281 के तहत दर्ज की गई है. यह धारा आईपीसी की धारा 279 के तरह ही है. यह धारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है, जिससे दूसरे की जान को खतरा हो. इस बीएनएस की धारा 281 में एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रूद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होने पर 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना होने का प्रावधान है. साथ ही सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं.

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान, सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा ? (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आईपीसी के अंतर्गत भी धारा 279 के तहत रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने (रैश और नेगलिजेंस) वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती थी. लेकिन अक्सर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी. लेकिन अब एफआईआर की जा रही है तो यह लोगों को सुधारने का अच्छा तरीका है. शायद इससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करना शुरू कर दें. इसमें पुलिस के द्वारा गाड़ी जब्त करने और गिरफ्तार करने तक का अधिकार है. इसमें थाने और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ सकती है.

एडवोकेट सिंह ने आगे बताया कि एफआईआर के मामले में यह ध्यान रखने की बात है कि अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर पुलिस एफआईआर दर्ज की जा रही है तो पुलिस इसमें चार्जशीट कैसे फाइल करेगी. चार्जशीट फाइल होने के साथ ही इसमें तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो के सबूत भी पेश करने होंगे. वहीं, इसको लेकर के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ईस्टर्न रेंज की एडिशनल पुलिस कमिश्नर विजयंता आर्य ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करके 41a की तहत नोटिस देकर के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है. फिर बाउंड करके छोड़ दिया जाता है. इसमें गिरफ्तारी या चार्जशीट फाइल करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद लोग जागरूक होंगे और लॉन्ग ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बचेंगे.

ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील

एलजी तरनजीत सिंह संधू ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके राजधानी के निवासियों से अपील की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, ''दिल्ली के मेरे प्यारे निवासियों और शहर में आने वाले मेहमानों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी राजधानी को ट्रैफिक के मामले में एक सुरक्षित, सुगम और अनुशासित शहर बनाने में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करें. ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी प्यारी दिल्ली की भलाई के लिए एक ज़रूरी नागरिक ज़िम्मेदारी है. यह ट्रैफिक जाम कम करने, दुर्घटनाओं को रोकने और सिग्नलों पर बेकार खड़ी गाड़ियों या जाम में फंसी गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने का भी मुख्य तरीका है.''

एलजी ने की दिल्ली को जाम मुक्त बनाने में सहयोग की अपील

एलजी तरनजीत सिंह संधू ने आगे ये भी लिखा,'' मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे गलत दिशा में गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और गलत तरीके से सड़क पार करने से पूरी तरह बचें. कुछ आसान काम जैसे ज़िम्मेदारी से पार्किंग करना और हेलमेट व सीटबेल्ट पहनना, हमारे साथी नागरिकों के साथ-साथ हमारे अपने परिवारों के प्रति हमारी चिंता को दिखाते हैं. मैंने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे पूरे दिल्ली में अपनी सख़्ती से जाँच-पड़ताल की मुहिम को बढ़ाएं. आप भी ट्रैफिक प्रहरी ऐप का इस्तेमाल करके इन नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं और सड़क सुरक्षा में अपने योगदान के लिए इनाम पाकर इस मुहिम को मज़बूत बना सकते हैं. एक जाम-मुक्त और सुरक्षित दिल्ली हमारी पहुंच में है, बशर्ते हम इन बुनियादी बातों का पालन करने का पक्का इरादा कर लें. मैं सभी के लिए एक बेहतर राजधानी बनाने में आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं.''

ये भी पढ़ें:

  1. अब चालान टालना पड़ेगा भारी, चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर ही मिलेगी कोर्ट में चुनौती की अनुमति
  2. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का 'महा-अभियान', 3 घंटे में 11,800 के कटे चालान
  3. पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत; यहां जानें जरूरी डिटेल्स

TAGGED:

दिल्ली रॉन्ग साइड ड्राइविंग
DELHI TRAFFIC POLICE
DELHI WRONG SIDE DRIVING FIR
WRONG SIDE DRIVING FIR
DELHI TRAFFIC POLICE SPECIAL DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.