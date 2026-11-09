12 नवंबर को 'स्टेयरिंग' छोड़ेंगे ड्राइवर, पूरे देश में होगी हड़ताल, जानिए वजह

12 नवंबर को 'स्टेयरिंग' छोड़ेंगे ड्राइवर, पूरे देश में होगी हड़ताल, जानिए वजह
ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को पूरे देश में 'स्टेरिंग छोड़ो अभियान' चलाया जाएगा. इसकी तैयारी ड्राइवरों ने कर ली है.
Published : November 9, 2026 at 6:34 PM IST
गिरिडीहः ड्राइवर समाज की समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को पूरे देश में 'स्टेरिंग छोड़ो अभियान' चलाया जाएगा. ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर होने वाले इस अभियान में झारखंड के हजारों ड्राइवर भी शामिल होंगे. इसकी जानकारी ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू ने दी.
उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, लेकिन आज तक ड्राइवर समाज की समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया. जबकि ड्राइवर समाज देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
राशन से लेकर रोजमर्रा की चीज पहुंचाते हैं ड्राइवर
अकील सोनू ने कहा कि परिवहन सेक्टर देश के विकास का प्रमुख माध्यम है. राशन से लेकर रोजमर्रा की हर चीज को ड्राइवर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं. इसके बावजूद उन्हें आए दिन शोषण, उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रास्ते में छोटी सी गलती पर ड्राइवरों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती हैं. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) और जिला परिवहन कार्यालय (District Transport Office) में भी शोषण की शिकायतें मिलती हैं. लाइसेंस बनाने के नाम पर हजारों का मुद्रामोचन होता हैं. ओवरलोड के नाम पर 10 हजार की फाइन में 1 लाख रुपये तक वसूले जाने की समस्या है.
विदेश में 5 लाख, भारत में 20 हजार भी मुश्किल
अकील सोनू ने कहा कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग ड्राइवर का पेशा अपनाने से भी पीछे हट रहे हैं. विदेशों में इसी पेशे में 4 से 5 लाख रुपये तक वेतन मिलता है, जबकि भारत में एक ड्राइवर के लिए औसतन 20 हजार रुपये कमाना भी मुश्किल हो गया है. दूसरे राज्यों में काम करने वाले ड्राइवरों की स्थिति भी चिंताजनक है. कई बार मालिक काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते, मारपीट करते हैं और काम से भगा देते हैं. सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मौत पर उसका पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है.
ड्राइवरों की तीन प्रमुख मांगें
अकील सोनू ने कहा कि ड्राइवर की तीन मांग हैं. पहली मांग ड्राइवर आयोग का गठन हो ताकि ड्राइवर समाज की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए एक निश्चित जगह हो. दूसरी मांग सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में ड्राइवर के परिवार और आश्रितों को वेलफेयर बोर्ड से मुआवजा दिया जाए. वहीं ड्राइवरों के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए.
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