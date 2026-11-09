ETV Bharat / state

12 नवंबर को 'स्टेयरिंग' छोड़ेंगे ड्राइवर, पूरे देश में होगी हड़ताल, जानिए वजह

गिरिडीहः ड्राइवर समाज की समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को पूरे देश में 'स्टेरिंग छोड़ो अभियान' चलाया जाएगा. ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर होने वाले इस अभियान में झारखंड के हजारों ड्राइवर भी शामिल होंगे. इसकी जानकारी ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू ने दी.

उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, लेकिन आज तक ड्राइवर समाज की समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया. जबकि ड्राइवर समाज देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

राशन से लेकर रोजमर्रा की चीज पहुंचाते हैं ड्राइवर

अकील सोनू ने कहा कि परिवहन सेक्टर देश के विकास का प्रमुख माध्यम है. राशन से लेकर रोजमर्रा की हर चीज को ड्राइवर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं. इसके बावजूद उन्हें आए दिन शोषण, उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रास्ते में छोटी सी गलती पर ड्राइवरों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती हैं. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) और जिला परिवहन कार्यालय (District Transport Office) में भी शोषण की शिकायतें मिलती हैं. लाइसेंस बनाने के नाम पर हजारों का मुद्रामोचन होता हैं. ओवरलोड के नाम पर 10 हजार की फाइन में 1 लाख रुपये तक वसूले जाने की समस्या है.

विदेश में 5 लाख, भारत में 20 हजार भी मुश्किल

अकील सोनू ने कहा कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग ड्राइवर का पेशा अपनाने से भी पीछे हट रहे हैं. विदेशों में इसी पेशे में 4 से 5 लाख रुपये तक वेतन मिलता है, जबकि भारत में एक ड्राइवर के लिए औसतन 20 हजार रुपये कमाना भी मुश्किल हो गया है. दूसरे राज्यों में काम करने वाले ड्राइवरों की स्थिति भी चिंताजनक है. कई बार मालिक काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते, मारपीट करते हैं और काम से भगा देते हैं. सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मौत पर उसका पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है.