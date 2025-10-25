ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ की हड़ताल, नौ सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम, आम जनता परेशान

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी चक्काजाम की घोषणा की है.जिसके बाद शुक्रवार देर रात से पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है. महासंघ ने 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान किया है. इसका असर गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.



शुक्रवार देर रात से ही यात्री बसें बंद : शुक्रवार देर रात से ही जिले में यात्री बसें सड़कों से नदारद हैं. वहीं मालवाहक वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.बस स्टैंड सूने पड़े हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चक्काजाम का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में यातयात साधन नही होने से यात्री पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े हैं.