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बलौदाबाजार में ड्राइवरों का चक्काजाम, आंदोलन में शामिल नहीं होने वालों को जूते चप्पलों की माला!

बलौदाबाजार ड्राइवर आंदोलन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: अपनी मांगों को लेकर ड्राइवरों का आंदोलन अब आम लोगों की परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है. बलौदाबाजार के सकरी बाईपास पर ड्राइवरों ने धरना देकर चक्काजाम कर दिया है. आंदोलन के चलते रायपुर राजधानी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग सहित भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार शहर की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो गया है. बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य सवारी वाहनों को रोकने की जानकारी सामने आई है.

इस आंदोलन में सबसे चौंकाने वाली बात आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले ड्राइवरों के साथ कथित व्यवहार को लेकर सामने आई है. आरोप है कि धरने में शामिल नहीं होने वाले बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को रास्ते में रोककर जूते-चप्पलों की माला पहनाई जा रही है. यानी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग उन चालकों को भी नहीं छोड़ रहे, जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते.