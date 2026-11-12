बलौदाबाजार में ड्राइवरों का चक्काजाम, आंदोलन में शामिल नहीं होने वालों को जूते चप्पलों की माला!
ड्राइवर्स के चक्काजाम के कारण रायपुर समेत 3 प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 2:44 PM IST
बलौदाबाजार: अपनी मांगों को लेकर ड्राइवरों का आंदोलन अब आम लोगों की परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है. बलौदाबाजार के सकरी बाईपास पर ड्राइवरों ने धरना देकर चक्काजाम कर दिया है. आंदोलन के चलते रायपुर राजधानी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग सहित भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार शहर की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो गया है. बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य सवारी वाहनों को रोकने की जानकारी सामने आई है.
इस आंदोलन में सबसे चौंकाने वाली बात आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले ड्राइवरों के साथ कथित व्यवहार को लेकर सामने आई है. आरोप है कि धरने में शामिल नहीं होने वाले बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को रास्ते में रोककर जूते-चप्पलों की माला पहनाई जा रही है. यानी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग उन चालकों को भी नहीं छोड़ रहे, जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते.
सकरी बाईपास बना आंदोलन का केंद्र, तीन दिशाओं का यातायात प्रभावित
सकरी बाईपास बलौदाबाजार के लिए महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है. यह रास्ता राजधानी रायपुर को जोड़ता है. इसी मार्ग से भाटापारा, कसडोल और बलौदाबाजार शहर की ओर भी वाहनों का आवागमन होता है. ऐसे में बाईपास पर धरना और वाहनों की आवाजाही रोकने से एक बड़े क्षेत्र का यातायात प्रभावित हो रहा है. मौके से मिली जानकारी के अनुसार, आंदोलनकारी वाहनों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. बसों, ऑटो और टैक्सियों में सफर कर रहे यात्रियों को बाईपास चौक पर ही उतरना पड़ रहा है. इसके बाद यात्रियों को पैदल चलकर आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा है.
आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले चालकों को भी रोका जा रहा
कुछ आंदोलनकारी ड्राइवर ऐसे चालकों को भी वाहन सहित रोक रहे हैं, जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं. ऐसे चालकों को जूते-चप्पलों की माला पहनाई जा रही है.
|पिछले साल भी हमने अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिए थे. हमें आश्वासन दिया गया था कि मांगें पूरी की जाएगी लेकिन सालभर होने के बाद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया. ज्यादातर ड्राइवर का सहयोग मिल रहा है, कुछ लोग निजी कारणों से सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कई और ड्राइवर समर्थन नहीं दे रहे हैं ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना रहे हैं- रविदास, प्रदर्शनकारी ड्राइवर
|हमारी 15 मांगें हैं. जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना और राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग गठन करना है. ड्राइवर का शोषण बहुत होता है. इसके लिए कानून बनना चाहिए-शिवभारती, प्रदर्शनकारी ड्राइवर
ड्राइवर महासंगठन की 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की घोषणा
आंदोलन से जुड़े संगठन का नाम ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट समिति, संबद्ध छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बताया गया है. संगठन की ओर से 12 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो अभियान' शुरू करने की घोषणा की गई है. संगठन का कहना है कि ड्राइवरों की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सहायता और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है. संगठन की मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने, राष्ट्रीय चालक आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य चालक आयोग के गठन, ड्राइवर बोर्ड बनाने तथा चालकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं.
ड्राइवरों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
1. राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून: दुर्घटना, उत्पीड़न, आपराधिक मामलों और लाइसेंस से जुड़े कथित शोषण से चालकों को सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए
2. राष्ट्रीय चालक आयोग: राष्ट्रीय स्तर पर चालक आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य चालक आयोग का गठन किया जाए
3. ड्राइवर बोर्ड: प्रत्येक राज्य में ड्राइवर बोर्ड गठित कर चालकों और उनके परिवारों के कल्याण की व्यवस्था की जाए
4. जीवन एवं दुर्घटना बीमा: चालकों के लिए अनिवार्य जीवन और दुर्घटना बीमा तथा मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो
5. ड्राइवर हेल्थ कार्ड: चालकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए
6. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा: 55 वर्ष की आयु के बाद चालकों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए
7. हाईवे पर विश्रामगृह: राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य मार्गों पर ड्राइवरों के लिए विश्रामगृह, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हो
8. उत्पीड़न पर रोक: पुलिस, परिवहन विभाग या अन्य लोगों द्वारा चालकों के कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जाए
9. कार्य समय और वेतन: चालकों के लिए निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन और ओवरटाइम भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
10. दुर्घटना और आपराधिक मामलों में सहायता: दुर्घटना या आपराधिक मामलों में चालक को निष्पक्ष जांच और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए
11. बच्चों की शिक्षा और रोजगार: चालकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा और रोजगार में विशेष सहायता की व्यवस्था हो
12. परिवार सहायता योजना: चालक की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर हादसे की स्थिति में परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए
13. राष्ट्रीय पंजीकरण और पहचान पत्र: सभी राज्यों के चालकों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कर वैध डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाए
14. पीएफ और ईएसआईसी: चालकों को पीएफ, ईएसआईसी और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए
संगठन का कहना है कि इन मांगों के माध्यम से ड्राइवरों को सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए.
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