जैसलमेर में बिजली के खंभे पर मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : March 10, 2026 at 1:35 PM IST
जैसलमेर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की जीडी कल्ला कॉलोनी में बिजली के खंभे पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक की पहचान 45 वर्षीय लाखाराम पुत्र मंगलाराम निवासी कानोद के रूप में हुई है, जो ट्रेलर ड्राइवर था. बताया जा रहा है कि वह इन दिनों ट्रांसपोर्ट नगर के पास अपने परिवार के साथ रह रहा था. परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.
शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि सोमवार रात स्थानीय लोगों ने खंभे पर शव देखा. सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मय टीम मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम बुलाई. मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. जाखड़ ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इधर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि होली के दौरान लाखाराम का कुछ लोगों के साथ विवाद और मारपीट हुई थी. परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. अब तक पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
