ETV Bharat / state

जैसलमेर में बिजली के खंभे पर मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Police personnel gathering information from family members
परिजनों से जानकारी लेते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की जीडी कल्ला कॉलोनी में बिजली के खंभे पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक की पहचान 45 वर्षीय लाखाराम पुत्र मंगलाराम निवासी कानोद के रूप में हुई है, जो ट्रेलर ड्राइवर था. बताया जा रहा है कि वह इन दिनों ट्रांसपोर्ट नगर के पास अपने परिवार के साथ रह रहा था. परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.

शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि सोमवार रात स्थानीय लोगों ने खंभे पर शव देखा. सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मय टीम मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम बुलाई. मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. जाखड़ ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

पढ़ें: घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा बोला: मां की हत्या की गई

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इधर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि होली के दौरान लाखाराम का कुछ लोगों के साथ विवाद और मारपीट हुई थी. परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. अब तक पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ें:झालावाड़ : बस स्टैंड के पास नाले में मिली अज्ञात महिला की लाश, इलाके में मचा हड़कंप

TAGGED:

SUSPICION OF MURDER IN JAISALMER
BODY FOUND ON ELECTRIC POLE
APPEARS TO BE KILL HIMSELF
DECEASED WAS A TRAILER DRIVER
BODY FOUND IN JAISALMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.