ETV Bharat / state

जैसलमेर में बिजली के खंभे पर मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

जैसलमेर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की जीडी कल्ला कॉलोनी में बिजली के खंभे पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक की पहचान 45 वर्षीय लाखाराम पुत्र मंगलाराम निवासी कानोद के रूप में हुई है, जो ट्रेलर ड्राइवर था. बताया जा रहा है कि वह इन दिनों ट्रांसपोर्ट नगर के पास अपने परिवार के साथ रह रहा था. परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.

शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि सोमवार रात स्थानीय लोगों ने खंभे पर शव देखा. सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मय टीम मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम बुलाई. मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. जाखड़ ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

पढ़ें: घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा बोला: मां की हत्या की गई