शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का आरोप, वाहन चालक संघ ने खोला मोर्चा,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
जगदलपुर में संभागीय वाहन चालक संघ ने शोषण और शासकीय वाहन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 3:00 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में संभागीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकारी वाहन चालकों के कथित शोषण और शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा उठाया है. संघ का आरोप है कि कई विभागों में वाहन चालकों से निर्धारित ड्यूटी समय से अधिक काम कराया जाता है.
अवकाश में भी काम कराने का आरोप
छुट्टी के दिनों और अवकाश के दौरान भी उन्हें अधिकारियों के निजी कार्यों के लिए बुलाया जाता है. इतना ही नहीं कई बार अधिकारियों के निजी वाहनों को भी सरकारी चालक से चलवाया जाता है, जिससे चालकों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है.संभागीय अध्यक्ष मुकेश पाणिग्राही का कहना है कि यदि कोई चालक इस तरह के निजी कार्य करने से मना करता है. तो उसके खिलाफ वेतन रोकने, तबादला करने या अटैचमेंट जैसी कार्रवाई की धमकी दी जाती है.
कई स्थानों पर शासकीय वाहनों का भी निजी उपयोग किया जा रहा है. जिससे सरकारी संसाधनों और राजस्व का दुरुपयोग हो रहा है- मुकेश पाणिग्राही, संभागीय अध्यक्ष, वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ
इन अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए संघ ने सभी शासकीय वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने, लॉगबुक का नियमित ऑडिट कराने और वाहनों की आवाजाही की पारदर्शी निगरानी की मांग की है. संघ पदाधिकारियों के अनुसार कलेक्टर और संभागायुक्त ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा.
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