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शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का आरोप, वाहन चालक संघ ने खोला मोर्चा,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में संभागीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकारी वाहन चालकों के कथित शोषण और शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा उठाया है. संघ का आरोप है कि कई विभागों में वाहन चालकों से निर्धारित ड्यूटी समय से अधिक काम कराया जाता है.

अवकाश में भी काम कराने का आरोप

छुट्टी के दिनों और अवकाश के दौरान भी उन्हें अधिकारियों के निजी कार्यों के लिए बुलाया जाता है. इतना ही नहीं कई बार अधिकारियों के निजी वाहनों को भी सरकारी चालक से चलवाया जाता है, जिससे चालकों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है.संभागीय अध्यक्ष मुकेश पाणिग्राही का कहना है कि यदि कोई चालक इस तरह के निजी कार्य करने से मना करता है. तो उसके खिलाफ वेतन रोकने, तबादला करने या अटैचमेंट जैसी कार्रवाई की धमकी दी जाती है.