ETV Bharat / state

3 साल के बच्चे को कुचलकर स्कॉर्पियो लेकर भागा चालक, पुलिस नाकाबंदी में पकड़ा गया

बच्चे के कुचले जाने के बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी की नंबर प्लेट को हटा दिया. हालांकि वह नाकाबंदी में पकड़ा गया.

Kudi Bhagatsuni Police Station
कुड़ी भगतासनी थाना (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शहर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्कार्पियो चालक गाड़ी को भगा कर ले गया. गाड़ी के नंबर प्लेट भी हटा दिए, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी में वह पकड़ा गया. पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया है. आरोपी चालक पुलिस हिरासत में है. बच्चे का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी हमीर सिंह भाटी ने बताया कि रविवार सुबह केके कॉलोनी में रहने वाले मूलत बिहार के बक्सर निवासी लालू कुमार का 3 वर्षीय बेटा प्रिंस सड़क पर खेल रहा था. इस दौरान वहां से निकल रही स्कॉर्पियो के नीचे आ गया. स्कॉर्पियो उसके ऊपर से निकलने से उसकी मौत हो गई. उसके शव को एम्स भेजा गया. परिजनों के आग्रह पर बिना पोस्टमार्टम के शव दे दिया गया.

गच्चा देकर भागने वाला चालक नाकाबंदी में डिटेन (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बड़ी खबर : मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे

नम्बर प्लेट हटाई, नाकाबंदी में पकड़ा गया: घटना के समय स्कॉर्पियो में तीन लोग सवार थे. घटना का पता चलने के बाद चालक ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट, जो जयपुर जिले की थी, उसे हटा दिया. लेकिन पुलिस को जबतक घटना का सीसीटीवी मिल गया. जिसके आधार पर नाकाबंदी में सामने आई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रुकवाया गया. पड़ताल करने के बाद गाड़ी को थाने लाकर सीज किया गया और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया.

TAGGED:

3 YEAR OLD KID DIED IN ACCIDENT
DRIVER REMOVED NUMBER PLATE
SUV DRIVER DETAINED AFTER ACCIDENT
SUV RAN OVER 3 YEAR OLD KID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.