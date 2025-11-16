ETV Bharat / state

3 साल के बच्चे को कुचलकर स्कॉर्पियो लेकर भागा चालक, पुलिस नाकाबंदी में पकड़ा गया

जोधपुर: शहर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्कार्पियो चालक गाड़ी को भगा कर ले गया. गाड़ी के नंबर प्लेट भी हटा दिए, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी में वह पकड़ा गया. पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया है. आरोपी चालक पुलिस हिरासत में है. बच्चे का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी हमीर सिंह भाटी ने बताया कि रविवार सुबह केके कॉलोनी में रहने वाले मूलत बिहार के बक्सर निवासी लालू कुमार का 3 वर्षीय बेटा प्रिंस सड़क पर खेल रहा था. इस दौरान वहां से निकल रही स्कॉर्पियो के नीचे आ गया. स्कॉर्पियो उसके ऊपर से निकलने से उसकी मौत हो गई. उसके शव को एम्स भेजा गया. परिजनों के आग्रह पर बिना पोस्टमार्टम के शव दे दिया गया.