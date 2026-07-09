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ट्रक ड्राइवर पर लोहे की रॉड से 37 बार हमला!, बोला– सुबह से थाने में बैठा हूं, अब तक नहीं ली FIR

ट्रक ड्राइवर से मारपीट ( ETV Bharat )