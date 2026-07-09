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ट्रक ड्राइवर पर लोहे की रॉड से 37 बार हमला!, बोला– सुबह से थाने में बैठा हूं, अब तक नहीं ली FIR

सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट और 54 हजार रुपये की लूट.

Truck driver attacked iron rod
ट्रक ड्राइवर से मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:47 PM IST

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सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में बुधवार आधी रात को एक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट और लूटपाट की वारदात सामने आई है. पीड़ित का आरोप है कि बुधवार रात करीब 12 बजे दो युवकों ने उसे घेरकर लोहे की पाइप से 37 बार हमला किया. हमले में उसके सिर, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि हाथ की एक उंगली फ्रैक्चर हो गई. साथ आरोपियों ने उसके 53,600 रुपये लूट लिए और फरार हो गए.

पेश से ट्रक ड्राइवर है फरियादी, पुलिस पर शिकायत न दर्ज करने का आरोप

जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शेख अंसारी पेशे से ड्राइवर हैं. उन्होंने बताया कि दोनों ने बिना किसी कारण उन पर लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मारपीट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं और हाथ की एक उंगली टूट गई. वे आरोपियों को पहले से नहीं जानते. इस घटना के दौरान दोनों एक-दूसरे को शनि और रवि नाम से बुला रहे थे.

पीड़ित ट्रक ड्राइवर मोहम्मद शेख अंसारी (ETV Bharat)

इस घटना के बाद घायल ड्राइवर गुरुवार सुबह अमिलिया थाने पहुंचा और लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि वह सुबह से थाने में बैठे हैं, लेकिन शाम तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनके पास रखे लगभग 54 हजार रुपये नकद भी छीन लिए.

पुलिस ने कहा, हमें इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं

वहीं इस मामले में जब अमिलिया थाना प्रभारी राकेश बैस से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा, "मुझे इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है. जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा, उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

जहां एक ओर घायल ड्राइवर का दावा है कि वह सुबह से थाने में बैठकर कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, तो वहीं थाना प्रभारी का यह कहना कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, कई सवाल खड़े करता है. देखना होगा कि पुलिस पीड़ित के आरोपों की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कब तक एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करती है.

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