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​"पुलिस दे रही एनकाउंटर की धमकी"; ड्राइवर ने वीडियो में बयां किया दर्द, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, आर्केस्ट्रा डांसरों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

ड्राइवर ने की खुदकुशी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय ड्राइवर मनीष देशराज उर्फ छोटू ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है. जान देने से पहले उसने छह भावुक वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें उसने आर्केस्ट्रा डांसरों की ब्लैकमेलिंग और खाकी की कथित प्रताड़ना का जिक्र किया है.

मनीष ने वीडियो में खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर गाली-गलौज करने और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर जुर्म कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो महिला डांसरों को हिरासत में ले लिया है. वहीं, पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की जांच एसीपी काकोरी को सौंप दी गई है.