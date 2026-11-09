"पुलिस दे रही एनकाउंटर की धमकी"; ड्राइवर ने वीडियो में बयां किया दर्द, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, आर्केस्ट्रा डांसरों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप
ड्राइवर ने वीडियो में आर्केस्ट्रा डांसरों की ब्लैकमेलिंग और खाकी की कथित प्रताड़ना का किया जिक्र
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:10 PM IST
लखनऊ : राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय ड्राइवर मनीष देशराज उर्फ छोटू ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है. जान देने से पहले उसने छह भावुक वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें उसने आर्केस्ट्रा डांसरों की ब्लैकमेलिंग और खाकी की कथित प्रताड़ना का जिक्र किया है.
मनीष ने वीडियो में खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर गाली-गलौज करने और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर जुर्म कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो महिला डांसरों को हिरासत में ले लिया है. वहीं, पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की जांच एसीपी काकोरी को सौंप दी गई है.
जानकारी के मुताबिक, लालबाग निवासी मनीष ट्रेवल्स में गाड़ी चलाता था. इस समय वह नेहा और सपना नामक दो आर्केस्ट्रा डांसरों की गाड़ी चला रहा था. परिजनों का आरोप है कि दोनों महिलाओं ने 7 नवंबर को उस पर 12 लाख रुपये और जेवर चोरी का झूठा आरोप लगाकर भुंवर चौकी पुलिस से प्रताड़ित करवाना शुरू किया.
खुदकुशी से पूर्व बनाए वीडियो में मनीष रोते हुए कहता दिखा कि उस पर झूठा कलंक लगाया गया है. पुलिस ने चौकी बुलाकर अभद्रता की और एनकाउंटर की धमकी दी. उसने कहा कि पुलिस की गोली खाने से बेहतर है कि वह खुद दुनिया छोड़ दे.
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवक के दो महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई है, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है.
वहीं, मृतक द्वारा पुलिस पर लगाए गए प्रताड़ना और धमकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच एसीपी काकोरी शकील अहमद को सौंपी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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