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लखनऊ में चालक ने 9 साल के बच्चे से पांच महीने तक किया दुष्कर्म, नौकरी छूटी तो बच्चे ने खोला राज

लखनऊ: कैसरबाग थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के नौ साल के पोते के साथ उसके घर में चालक के तौर पर काम करने वाले युवक ने करीब पांच महीने तक दुष्कर्म किया. आरोपी बच्चे को धमकी देता था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा. डर के कारण बच्चा लंबे समय तक चुप रहा. परिवार जब कैसरबाग से गोमतीनगर शिफ्ट हुआ और चालक की नौकरी चली गई, तब बच्चे ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद दादा की शिकायत पर कैसरबाग थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने शुक्रवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



पार्किंग में खेलने के दौरान करता था गलत हरकत: एसीपी कैसरबाग नवरत्न गौतम के मुताबिक, आरोपी सुहान मूल रूप से बीकेटी के रुदही गांव का रहने वाला है. वह कारोबारी के घर लंबे समय से चालक के तौर पर काम कर रहा था. परिवार के लोग उस पर भरोसा करते थे और उसे घर के सदस्य की तरह मानते थे.

आरोप है कि चालक अपार्टमेंट की पार्किंग में बच्चे के साथ खेलने के दौरान उसके साथ गलत हरकत करता था. यह सिलसिला करीब पांच महीने तक चलता रहा. आरोपी बच्चे को धमकी देता था कि अगर उसने घरवालों को कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा. इस धमकी के कारण बच्चा डर गया और किसी से कुछ नहीं कहा.



व्यवहार बदला तो परिजनों को हुआ शक: कुछ समय से बच्चे के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था. परिजनों ने उससे बातचीत की तो उसने धीरे-धीरे अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया. परिवार के लोगों को पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आरोपी लंबे समय से उनके यहां काम कर रहा था और उसे परिवार का हिस्सा माना जाता था. बच्चे की बात सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच की जा रही है.



लखनऊ में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले: राजधानी में बच्चों के साथ गलत हरकत और दुष्कर्म के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. खास बात यह है कि कई मामलों में आरोपी बच्चों के आसपास रहने वाले या उनके भरोसे के लोग ही रहे हैं. इनमें वैन चालक, शिक्षक और घरेलू स्तर पर बच्चों के संपर्क में रहने वाले लोग शामिल रहे हैं.





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