Watch Video: खतरों का खिलाड़ी बनने चला था, बक्सर में रेलवे पुल पर चढ़ाया ट्रैक्टर
बक्सर में 26.40 करोड़ का ओवरब्रिज टूटने से परेशान एक चालक ने रेलवे फुटओवरब्रिज पर ट्रॉली समेत ट्रैक्टर चढ़ा दिया.
Published : August 1, 2026 at 12:30 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक ट्रैक्टर चालक रेलवे के फुटओवरब्रिज (पैदल पुल) पर ट्रॉली समेत ट्रैक्टर चढ़ाता दिखाई दे रहा है. इस नजारे को देखने के बाद लोग पुल से पीछे ही रह गए, क्योंकि यह पुल पैदल चलने वालों और बाइक जाने के लिए है. अगर ट्रैक्टर नीचे सरकता तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था.
96 घंटे में ही टूटा ओवरब्रिज: दरअसल, इटाढ़ी रेलवे गुमटी के समीप 26 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज पर 30-31 मई को आवागमन शुरू किया गया था. इसके बाद रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था. लेकिन, महज 96 घंटे के भीतर ही आरओबी (ROB) के पाया संख्या-5 का स्लैब टूटकर बिखर गया. इससे आरओबी पर आवागमन रोक दिया गया और रेलवे फाटक भी बंद रहा.
लाखों लोगों और छात्रों को परेशानी: इसका खामियाजा नगर परिषद क्षेत्र सहित आसपास के लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है. जिला मुख्यालय, बाजार, स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. खासकर इटाढ़ी गुमटी के दक्षिणी इलाके में स्थित शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
शॉर्टकट के चक्कर में मोड़ पर फंसा ट्रैक्टर: ट्रैक्टर चालक को ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े इसलिए उसने पैदल पुल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. लेकिन ट्रैक्टर ऊपर जाने के बाद मोड़ पर फंस गया. यह सब पुलिस पोस्ट से कुछ ही दूरी पर हुआ. संकरे फुटओवरब्रिज पर ट्रैक्टर चढ़ता देख कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई मोबाइल निकालकर इस दृश्य को रिकॉर्ड करने लगा.
बीच पुल पर मची अफरा-तफरी: लोग हैरान थे कि जिस फुटओवरब्रिज पर मोटरसाइकिल चढ़ाने में भी लोग डरते हैं, उस पर ट्रॉली समेत ट्रैक्टर आखिर कैसे चढ़ा दिया गया. हालांकि संकरा रास्ता होने के कारण ट्रैक्टर बीच पुल पर ही फंस गया. काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रैक्टर को सुरक्षित पीछे उतारा गया. इसके बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया.
जीआरपी जवानों की मौजूदगी पर उठे सवाल: घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक और सवाल खड़ा हो गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब ट्रैक्टर फुटओवरब्रिज पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय जीआरपी के जवान पहले से मौके पर मौजूद थे. वायरल वीडियो में कुछ जवान ट्रैक्टर को पीछे कराने में सहयोग करते भी दिखाई दे रहे हैं.
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल: अब सवाल उठ रहा है कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी, तब लोगों की जान जोखिम में डालने वाले चालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर उसे मौके से जाने कैसे दिया गया? मुफ्फसिल थाना पुलिस पोस्ट प्रभारी गुड्डू चौधरी और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस चालक की तलाश में जुटी है.
"शुक्रवार देर शाम की घटना का वीडियो मिला है. वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर और चालक की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी." -गुड्डू चौधरी, प्रभारी, मुफ्फसिल थाना पुलिस
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