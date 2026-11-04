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शराब के नशे में धुत था ड्राइवर, 55 किलोमीटर तक बस दौड़ाता रहा, पुलिस ने बचाई 28 चारधाम यात्रियों की जान

पुलिस की सतर्कता से बची तीर्थयात्रियों की जान ( Etv Bharat )

पौड़ी: टिहरी की लंबगांव पुलिस की सतर्कता से चारधाम यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटना होने से बच गई. पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के नशे में बस चला रहे चालक को पकड़कर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है. शराब के नशे में धुत चालक 55 किलोमीटर तक बस को अंधाधुंध रफ्तार में दौड़ाकर 28 यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया था.

शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने दांव पर लगा दी 28 यात्रियों की जान: पुलिस के अनुसार मंगलवार को उत्तरकाशी से श्रीनगर गढ़वाल की ओर जा रही यात्री बस (UK 10PA 1010) जय काशी विश्वनाथ सेवा, को सुबह करीब 9:30 बजे थाना लंबगांव पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान रोका. जांच में चालक के शराब के नशे में होने का संदेह हुआ. पुलिस ने बस को रोककर चालक की एल्कोमीटर से जांच की और जांच करने पर चालक के अत्यधिक शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई.