मसूरी: बेकाबू होकर खाई में गिरने वाली थी कार, पेड़ों पर अटकी, बाल-बाल बची चालक की जान
मसूरी में बेकाबू कार खाई में गिरने से चालक की मुश्किल से जान बची. लोगों ने घटना को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया.
Published : December 11, 2025 at 10:22 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 10:53 PM IST
मसूरी: घनानंद इंटर कॉलेज के पास देर शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक तेज रफ्तार कार यूके 07-टीए-3237 अचानक अनियंत्रित होकर खाई की ओर जा गिरी. कार गहराई में लुढ़कने ही वाली थी कि बीच में घने पेड़ों के बीच फंसकर रुक गई, जिससे चालक 63 वर्षीय उदय सिंह (पुत्र स्वर्गीय सीता राम) निवासी क्यारकूली भट्टा मसूरी की जान बच गई.
दुर्घटना इतनी भयावह थी कि खाई में गिरने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता था. हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए चालक को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और निजी वाहन से मसूरी उप-जिला चिकित्सालय पहुंचाया. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की लापरवाही को लेकर खड़ा हुआ है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद 108 एंबुलेंस और स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई थी. लेकिन एक घंटे बाद भी न तो एंबुलेंस मौके पर पहुंची और न ही पुलिस. दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एंबुलेंस की समय पर उपलब्धता जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करती है. वहीं मसूरी जैसे पर्यटन स्थल पर ऐसी लापरवाही ने लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है. वहीं 108 सेवा के तरफ से उन्हें बताया कि एंबुलेंस दूसरी जगह फंसी हुई है.
स्थानीय निवासी संजय टम्टा और पूर्व सभासद प्रताप पंवार ने मसूरी की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मसूरी में सिस्टम पूरी तरह फैल हो चुका है. सरकार जहां दुर्घटनाओं के समय सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश देती है. वहीं धरातल पर इसका अनुपालन बिल्कुल नहीं दिखता. उन्होंने आरोप लगाया कि 108 एंबुलेंस और पुलिस दोनों की भूमिका पूरी तरह लापरवाह रही, जिसकी कीमत घायल चालक को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ सकती थी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वे स्वयं मौके पर सक्रिय न होते, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एंबुलेंस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, बताया जा रहा है कि पुलिस और एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले ही घायल को अस्पताल भेजा जा चुका था.
इस पूरे मामले पर 108 सेवा के डिस्टिक्ट मैनेजर विलम यादव ने बताया एक एंबुलेंस की स्थित खराब है. जबकि दूसरी एंबुलेंस का इस्तेमाल कोलुखेत में किया जा रहा है. मसूरी में घटी घटना के बारे में उन्हें जानकरी नहीं है. जांच की जा रही है.
