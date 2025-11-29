ETV Bharat / state

कार ड्राइवर की हत्याकर शव जला दिया था, हॉफ एनकाउंटर में दबोचा आरोपी

फिरोजाबाद: जिले में एक बदमाश का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है. आरोप है कि उसने एक कार ड्राइवर का अपने साथियों के साथ मिलकर किडनैप कर हत्या की. इसके बाद शव को जला दिया था. इसके बाद बदमाश ड्राइवर की गाड़ी लूट ले गए थे. वहीं, ड्राइवर की हत्या के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 15 हजार का इनाम भी घोषित था. वहीं, शुक्रवार की पुलिस ने मामले में मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि मामले में पुलिस ने पहले ही एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था.



अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि 7 नवंबर को कोतवाली दक्षिण थाना क्षेत्र में बदमाश मनीष, अभिषेक, राजकुमार और रामवीर ने योजनाबद्ध तरीके से औरैया के रहने वाला सलमान अली की कार में सवारी बनकर बैठे था. इसके बाद तीनों बदमाश ने ड्राइवर सलमान का अपहरण कर लिया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर गाड़ी लूट ली और शव को जला दिया था.



अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में पुलिस ने राजकुमार की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी. वहीं, मनीष, अभिषेक और रामवीर फरार थे. शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि रामवीर का मूवमेंट गांव लालऊ की तरफ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश रामवीर को पकड़ने की कोशिश की तो, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, बदमाश मनीष और अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है.