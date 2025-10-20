ETV Bharat / state

सड़क पर खड़े अलकतरा लदे टैंकर को कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर, पश्चिम बंगाल निवासी चालक की मौत

रांची में एनएच 33 पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में एक चालक की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT ON nh-33 ranchi-jamshedpur
हाईवे पर कंटेनर की टक्कर से टैंकर क्षतिग्रस्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई. तमाड़ के दिऊड़ी मंदिर के पास जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे एक कंटेनर ट्रक ने सड़क के बीचोबीच खड़े टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गये.

सड़क पर खड़े टैंकर को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी

दरअसल, ब्रेकडाउन होने के कारण टैंकर को सड़क के बीचों बीच रुक गया था. टैंकर ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे लगाने की जुगाड़ कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ट्रक उससे जा भिड़ा, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक केबिन में फंस गया.

खड़े टैंकर को कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर (Etv bharat)

हादसे में चालक की मौत

स्थानीय लोगों की सूचना पर तमाड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल चालक को तत्काल तमाड़ अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार निवासी तपन दास के रूप में हुई है.

हादसे के बाद बाधित रहा आवागमन

हादसे के बाद रांची-जमशेदपुर एनएच-33 पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा. पुलिस ने जाम हटाकर आवागमन बहाल किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तकनीकी खराबी की वजह से चालक ने कंटेनर से नियंत्रण खाया था या फिर मानवीय लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है.

ये भी पढ़ें- तेज रफ्तार का कहरः दो बाइक की सीधी टक्कर में तीनों युवकों की मौत

जिस स्कूल बस से उतरा था मासूम! उसी ने छात्र को रौंद डाला, हुई मौत

रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक

TAGGED:

TATA RANCHI NH 33
ONE DRIVER KILLED IN ROAD ACCIDENT
राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा
ROAD ACCIDENT ON NH 33

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.