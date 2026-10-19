भीलवाड़ा में विस्फोटक से भरी पिकअप में ब्लास्ट, ड्राइवर की मौत...धमाके से उड़े गाड़ी के परखच्चे

भीलवाड़ा में विस्फोटक से भरी पिकअप में ब्लास्ट, ड्राइवर की मौत...धमाके से उड़े गाड़ी के परखच्चे
घटनास्थल के आसपास के मकान की दीवारों में दरारें आ गई. वहीं खिड़कियां, टीन व शीशों को भारी नुकसान पहुंचा.
Published : October 19, 2026 at 5:03 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के आगूंचा गांव के पास सोमवार दोपहर दिल दहलाने वाली घटना हुई. आगूंचा के पास गुजरने वाली मानसी नदी के तट पर एक्सप्लोसिव से भरी पिकअप में अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए. आसपास के मकानों में दरारें आ गई. वहीं मलबे में दबने से पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई. पुलिस धमाके की वजह का पता लगा रही है.
गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि आगूंचा क्षेत्र में मानसी नदी के पास रामदेव पुत्र हीरालाल खटीक का पशु बांधने का बाड़ा और मकान है. रामदेव खटीक की चेनपुरिया गांव के पास लाइसेंसशुदा एक्सप्लोसिव मैगजीन है, जहां बारूद एवं अन्य विस्फोटक सुरक्षित रखे जाते हैं. रामदेव का ड्राइवर राम अवतार (35) सोमवार को एक्सप्लोसिव से भरी पिकअप लेकर आया. ड्राइवर राम अवतार करीब 12 बजे गाड़ी खड़ी कर रामदेव के मकान में खाना खाने उतरा कि पिकअप में जबरदस्त धमाका हुआ. इससे बाड़े की दीवार ढह गई और राम अवतार मलबे में दब गया. जब तक ड्राइवर को मलबे से निकाला गया, तब तक वह दम तोड़ चुका था. ड्राइवर बूंदी जिले का रहने वाला था.
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दीवारों में दरारें...खिड़कियों को नुकसान: पुलिस के अनुसार, पिकअप में धमाका इतना तेज हुआ कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. आसपास के मकान की दीवारों में दरारें आ गई. वहीं, खिड़कियां, टीन व शीशों को भारी नुकसान पहुंचा. सूचना पर थाना प्रभारी गुर्जर व पुलिसकर्मी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. ड्राइवर का शव गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटनास्थल के पास स्थित हिंदुस्तान जिंक का बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबे से कोई एक्सप्लोसिव ना बचे या उसे डिस्पोज करने के साथ ही घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में लिया गया.
मालिक की तलाश: थाना प्रभारी गुर्जर ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. एक्सप्लोसिव से भरी पिकअप गाड़ी या आसपास कोई विस्फोटक नहीं हो, उसे डिस्पोज करने का काम किया गया. एक्सप्लोसिव एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. एक्सप्लोसिव मैगजीन के मालिक रामदेव की तलाश है. वह हादसे की बाद से फरार हैं.
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