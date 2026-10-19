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भीलवाड़ा में विस्फोटक से भरी पिकअप में ब्लास्ट, ड्राइवर की मौत...धमाके से उड़े गाड़ी के परखच्चे

धमाके से उड़े पिकअप के परखच्चे ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के आगूंचा गांव के पास सोमवार दोपहर दिल दहलाने वाली घटना हुई. आगूंचा के पास गुजरने वाली मानसी नदी के तट पर एक्सप्लोसिव से भरी पिकअप में अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए. आसपास के मकानों में दरारें आ गई. वहीं मलबे में दबने से पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई. पुलिस धमाके की वजह का पता लगा रही है.