हापुड़ में सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत; अनियंत्रित बस और ट्रैक्टर की टक्कर, छह यात्री घायल

हापुड़ में सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

हापुड़ : जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. नेशनल हाईवे पर शनिवार को अनियंत्रित बस की गन्ने से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राॅली से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए. हादसे में बस चालक और महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस चालक सहित सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बस चालक को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायल यात्रियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.



पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से गढ़ की तरफ जा रही बस जब थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के उपेड़ा फ्लाईओवर पर पहुंची तो बस के आगे चल रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बस चालक को नजर नहीं आई. जिसके कारण तेज रफ्तार बस आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राॅली से टकरा गई. हादसे के बाद यातायात जाम हो गया.