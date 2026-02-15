ETV Bharat / state

हापुड़ में सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत; अनियंत्रित बस और ट्रैक्टर की टक्कर, छह यात्री घायल

नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि घायल यात्रियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

हापुड़ में सड़क हादसा
हापुड़ में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 7:07 AM IST

हापुड़ : जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. नेशनल हाईवे पर शनिवार को अनियंत्रित बस की गन्ने से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राॅली से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में बस चालक और महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस चालक सहित सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बस चालक को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायल यात्रियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से गढ़ की तरफ जा रही बस जब थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के उपेड़ा फ्लाईओवर पर पहुंची तो बस के आगे चल रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बस चालक को नजर नहीं आई. जिसके कारण तेज रफ्तार बस आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राॅली से टकरा गई. हादसे के बाद यातायात जाम हो गया.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक सहित घायल हुए आधा दर्जन से अधिक यात्रियों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. जहां पर डॉक्टरों ने थाना बाबूगढ़ के ग्राम उपेड़ा निवासी बस चालक धर्मपाल को मृत घोषित कर दिया. बस चालक की मौत की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों और ट्रैक्टर ट्राॅली से सड़क पर फैले गन्नों को सड़क से हटवाकर यातायात शुरू करवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस मामले में नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि दिल्ली से गढ़ की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राॅली में पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बस चालक सहित छह यात्री घायल हो गए थे. पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बस चालक को मृत घोषित कर दिया है. घायल यात्रियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

