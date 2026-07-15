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हमीरपुर में दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत, चालक की मौत

नेशनल हाईवे-34 पर लगातार हादसे जारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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चालक सैदबाबू की (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 10:46 AM IST

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हमीरपुर: जिले के मौदहा कस्बे में नेशनल हाईवे-34 पर बुधवार तड़के 2 डंपर ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई. हादसा बड़ा चौराहा स्थित बीएसएनएल टावर के पास सुबह करीब 5:45 बजे हुआ. सूचना मिलते ही थाना मौदहा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया.

कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ा चौराहा के पास 2 डंपर ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई है. जांच में पता चला कि सैदबाबू (24) पुत्र ग्यासुद्दीन, निवासी ग्राम नरायच, थाना मौदहा, कानपुर से कबरई की ओर डंपर लेकर जा रहा था. बड़ा चौराहा के पास सामने से आ रहे दूसरे डंपर से उसकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक सैदबाबू की मौके पर ही मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर आवागमन सामान्य करा दिया गया.

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. दूसरे डंपर और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब हो कि हमीरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-34 पर लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. तेज रफ्तार, भारी वाहनों की आवाजाही और लापरवाही के चलते इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. स्थानीय लोग हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी यातायात नियंत्रण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं.

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Last Updated : July 15, 2026 at 10:46 AM IST

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